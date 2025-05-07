Комитет по экономическому развитию рекомендовал принять в целом закон о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки. Предлагается вынести его на голосование и принять его за основу и в целом.

Об этом заявила народный депутат, председатель парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко в Фейсбуке.

"Комитет по вопросам экономической политики утвердил соглашение о недрах между Украиной и США к голосованию. Комитет рекомендовал поддержать соглашение", - написала Янченко.

Напомним, накануне комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству поддержал ратификацию ресурсного соглашения с США.

Сегодня комитет рекомендовал ратифицировать соглашение с поправкой о необязательности признания остальных соглашений в рамках сделки.

Что это означает, мы разбирали в отдельном материале. В частности, правка комитета говорит о том, что голосование за обнародованное соглашение не означает, что Рада одобряет договор об ограниченном партнерстве и другие соглашения, которые заключаются в рамках сделки.