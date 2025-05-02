Сделка США и Украины о полезных ископаемых заключена бессрочно.

Об этом в эфире телеканала "Новости.Live" сообщил народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, Шмыгаль рассказал о соглашении, отвечая на вопросы депутатов.

"Настоящее соглашение бессрочно. Но через 10 лет стороны могут распределять доходы и через 10 лет стороны могут поднять вопрос о приостановлении соглашения", – сказал премьер.

Также Шмыгаль дал понять, что депутаты не увидят перед голосованием о ратификации соглашения полный пакет документов, включая два дополнительных соглашения, в которых и содержатся главные детали сделки.

"На следующей неделе переговорная команда вернется из Штатов и будет предоставлять детали двух других соглашений. Но они должны быть подписаны после ратификации первого соглашения", – сказал Шмыгаль.

Напомним, по данным некоторых нардепов и западных СМИ, Украина в Вашингтоне подписала все три документа. Правительство это официально не подтверждает.

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