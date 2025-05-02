Сделка США и Украины о полезных ископаемых будет действовать бессрочно
Сделка США и Украины о полезных ископаемых заключена бессрочно.
Об этом в эфире телеканала "Новости.Live" сообщил народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, Шмыгаль рассказал о соглашении, отвечая на вопросы депутатов.
"Настоящее соглашение бессрочно. Но через 10 лет стороны могут распределять доходы и через 10 лет стороны могут поднять вопрос о приостановлении соглашения", – сказал премьер.
Также Шмыгаль дал понять, что депутаты не увидят перед голосованием о ратификации соглашения полный пакет документов, включая два дополнительных соглашения, в которых и содержатся главные детали сделки.
"На следующей неделе переговорная команда вернется из Штатов и будет предоставлять детали двух других соглашений. Но они должны быть подписаны после ратификации первого соглашения", – сказал Шмыгаль.
Напомним, по данным некоторых нардепов и западных СМИ, Украина в Вашингтоне подписала все три документа. Правительство это официально не подтверждает.
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