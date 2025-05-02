Пока в Украине готовится ратификация в парламенте ресурсной сделки, уместно вспомнить историю о так называемом Иракском фонде развития (Development Fund for Iraq, DFI), созданном американцами и временной иракской администрацией сразу после завершения войны в Ираке 2003 года.

Концепция фонда выглядела очень похоже на то, что сейчас предлагается Украине: различные средства, имевшиеся в распоряжении новых иракских властей (в первую очередь доходы от продажи нефти, а также арестованные за рубежом средства правительства Ирака и лично Саддама Хусейна) передавались в фонд, а оттуда должны были поступать подрядчикам, реализующим те или иные инфраструктурные проекты послевоенного восстановления страны.

Деятельность фонда продолжалась с 2003 по 2010 год, после чего американцы передали контроль над ним иракскому правительству, которое организацию благополучно и ликвидировало.

По оценкам ООН, за это время в распоряжение фонда было передано около 150 миллиардов долларов – очень внушительная сумма для страны, годовой ВВП которой в те годы составлял около 50 миллиардов долларов.

Значительная часть этих средств была потрачена на выплату зарплат госслужащим и работникам бюджетного сектора. Однако немалая часть средств ушла на реализацию инфраструктурных проектов.

Выполнение подавляющего большинства из них было доверено американским компаниям. Например, один из крупнейших подрядчиков, американская Kellogg Brown & Root, получила из DFI около 3,5 миллиарда долларов, Bechtel Corporation заработала в Ираке около 2,5 миллиарда долларов, занимаясь восстановлением систем электро- и водоснабжения, DynCorp International – около полутора миллиардов на обучении и поставках оснащения для иракской полиции, Parsons Corporation – около полумиллиарда долларов на строительстве школ и больниц и так далее.

Сделать на эти деньги можно многое, и планы у фонда и правда были масштабными. Так, планировалось восстановить теплоэлектростанции в Багдаде и Басре, канализацию и водоочистные станции - в Багдаде, Мосуле, Наджафе и Насирии, построить завод по переработке нефти в Бейджи, реконструировать аэропорт Багдада и прочее.

Но на практике всё оказалось далеко не так радужно: многие проекты так и не были сданы либо сданы с задержками и в ограниченном объёме. Например, не удалось достроить электростанцию в Мосуле (её уже позже достраивало правительство Ирака за свой счёт), осталась незаконченной станция очистки воды в Саб-Аль-Бур, остались недостроями здание больницы в Эр-Рутбе и нефтезавод в Бейджи.

Последующий аудит показал массу нарушений, которые были допущены руководством фонда, в особенности так называемой Временной коалиционной администрацией во главе с американцем Полом Бремером.

Так проведённые представителями МВФ и ООН проверки установили, что практически все контракты заключались без конкурса, то есть подряды выдавались по сути в ручном режиме. Нередко имели место случаи значительного завышения цен: скажем, упомянутая выше Kellogg Brown & Root закупала в Кувейте топливо по $1,18 за галлон, а Временной администрации продавала за $2,64. Аудиторы из Ernst & Young обнаружили десятки проектов-призраков (преимущественно школ), которые строились лишь на бумаге, хотя средства для их строительства из фонда выделялись исправно. А Счётная палата США выяснила, что около 18 миллиардов долларов из фонда просто пропали в неизвестном направлении.

Примечательно, что ответственности за нарушения и даже явные хищения средств фонда никто не понёс: американские суды отказывались расследовать данные дела, так как средства DFI не являются деньгами американского правительства, и обращение с ними нельзя расследовать и судить по американским законам.

А глава временной администрации Скотт Бреннет в итоге был награждён президентской медалью Свободы, за "особо достойный вклад в безопасность и национальные интересы США".