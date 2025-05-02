Американо-украинский фонд, куда будут поступать доходы от украинских недр, будет зарегистрирован в США. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Верховной Раде, передает нардеп Ярослав Железняк.

Отвечая на вопрос, действительно ли юрисдикция этого фонда будет в штате Делавер, США, Шмыгаль заявил, что "предварительная договоренность, что фонд будет в США зарегистрирован, но счет в Украине и пополнение в гривне".

Тем временем в Верховной Раде заявляют, что Украина подписала в США не один, а сразу три документа по сделке.

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что в США были подписаны три документа по минеральному соглашению. При том, что правительство пока обнародовало только одно.

При этом она говорит, что в двух "тайных соглашениях" заложены основные условия сделки.

"Правительство Зеленского так и не предоставило депутатам и обществу все подписанные в США соглашения, которых, как оказалось, три, а не одно. Но власть очень спешит с ратификацией тайных документов. При этом хотят ратифицировать в ВР только один рамочный документ, остальные называют имплементационными, хоть именно в этих двух тайных соглашениях спрятаны все технические детали бессрочных украинских обязательств", - пишет Геращенко.

Она подтверждает, что ратификация запланирована на следующую неделю, что будет созвано внеочередное заседание парламента, на которое депутатов созывают из отпусков и больничных.

Ранее о том, что Украина в США подписала не один, а сразу три документа сообщали американские СМИ.