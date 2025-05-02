Украина могла подписать уже все три документа по минеральному соглашению с США. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что когда министр финансов Юлия Свириденко уже летела в Вашингтон для подписания рамочного соглашения в среду, американские чиновники настояли, чтобы она также подписала два дополнительных документа - полное соглашение о фонде и техническое приложение. Также Штаты обвинили Киев в попытке возобновить переговоры.

По словам источников, США заявили Украине, что Свириденко должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Украинцы сперва отказались, заявив, что соглашение о фонде должно быть сначала ратифицировано парламентом, но затем "сказали, что найдут способ". А позже Кабмин "разрешил Свириденко действовать без одобрения парламента", и вскоре сделка была завершена.

По такой логике, все три документа уже подписаны, но о подписании двух последних объявят только после ратификации первого, которая запланирована на 8 мая.

Украинское правительство, напомним, официально сообщает только об одном подписанном документе - рамочном соглашении, в котором мало конкретики.

Но уже и другие СМИ, и украинские депутаты заявляли, что согласованы и более подробные технические соглашения, о которых власть не говорит.

Также FT рассказывает, что изначально президент Владимир Зеленский, когда в сентябре предложил кандидату в президенты Дональду Трампу эту идею с минералами, хотел таким образом заинтересовать его в продолжении военной помощи Украине в случае победы.

Трамп отреагировал с "интересом", но украинцы "и представить себе не могли, насколько безжалостно Трамп будет заинтересован в украинских полезных ископаемых и насколько катастрофическими могут стать переговоры для Киева, президента Зеленского и перспектив сдерживания российского вторжения".

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Зеленский должен был сразу "кристально ясно" заявить о связи "с будущими гарантиями [американской] помощи в сфере безопасности".

"Мы не выбирали между хорошим и плохим - мы выбирали между плохим и худшим. То, что мы получили - лучше первоначального предложения", - заявила депутат "Евросолидарности" Инна Совсун.