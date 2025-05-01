Опубликованный текст соглашения о недрах между Украиной и США не содержит никакой конкретики по принципиальным аспектам деятельности создаваемого Фонда.



В частности, не прописываются детали управления Фондом, механизм принятия решений по распоряжению средствами, поступающими в Фонд. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что фонд будет управляться на паритетных началах, и Украина и США будут в нем иметь по 50% голосов. Однако в тексте сделки об этом ничего не сказано.



Есть лишь отсылка на то, что распределение долей в Фонде, принципы управления им и другие конкретные вопросы будут регулироваться дополнительным Договором про ограниченное партнерство, который еще предстоит подписать (проекта его в открытом доступе нет).



Также ничего не сказано и о том, что первые 10 лет Фонд все средства будет вкладывать исключительно в развитие проектов в Украине, о чем ранее сообщали украинские чиновники. Из текста соглашения этого не следует, также как и нет прямого запрета на вывод средств из Фонда в пользу одного из партнеров (то есть американцев).



Из текста не очень понятно, чем вообще этот фонд будет заниматься и какова его роль в разработке месторождений и осуществлении инфраструктурных проектов. Будет ли он выступать инвестором (соинвестором) в этих бизнесах, либо их управляющим – неизвестно.

Везде по конкретике идут ссылки на Договор про ограниченное партнерство.

В опубликованном же тексте соглашения задача Фонда (Партнерства) определена предельно размыто: "стать флагманским механизмом поощрения прозрачных, подотчётных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные сектора экономики Украины в поддержку стратегии восстановления страны".



Текст соглашения при этом содержит четкие обязательства о взносах в Фонд со стороны Украины (50% стоимости новых лицензий на разработку полезных ископаемых), но не содержит конкретных обязательств о взносах со стороны США. Также там нет никаких обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи. Прописано лишь, что если поставки оружия ещё будут, то они зачтутся как американский взнос в Фонд.



В тексте соглашения прямо не содержится право "первой ночи" Фонда и американских компаний на разработку месторождений и на участие в новых проектах, но оговариваются для них особые условия.

В частности содержатся следующие положения:

если Партнерство официально выразит заинтересованность в участии в проектах по разработке полезных ископаемых или в сфере инфраструктуры, соответствующая лицензия, специальное разрешение, будут требовать от их получателя добросовестного ведения переговоров с Партнёрством в соответствии с процедурами, изложенными в Договоре об ограниченном партнёрстве, и воздержания от предоставления какой-либо третьей стороне значительно более выгодных финансовых или экономических условий по инвестиционной возможности, чем та, что предлагается Партнёрству;

специальное разрешение на пользование недрами в отношении любых активов, связанных с природными ресурсами, включает в условия такой лицензии или специального разрешения положение, предоставляющее Партнёру из США (или его уполномоченному представителю) право вести переговоры - в соответствии с условиями Договора об ограниченном партнёрстве - о правах на покупку добытой продукции на рыночных коммерческих условиях в течение срока действия такой лицензии или специального разрешения. А также требование к получателю в течение определённого периода и на условиях, которые будут определены в Договоре об ограниченном партнёрстве, воздерживаться от предложения какой-либо третьей стороне существенно более выгодных финансовых или экономических условий на покупку добытой продукции, сопоставимой по качеству или объёму.

По конкретике, как видим, опять же идет везде отсылка на будущий Договор про ограниченное партнерство, где привилегии Фонда и американских компаний по данным вопросам, возможно, будут выписаны более детально.



Собственно, Договор этот и станет ключевым документом, регулирующим сделку, а не подписанное вчера очень общее соглашение.

Мы рассказывали в отдельном материале, что содержится в подписанной Украиной и США сделке о недрах.