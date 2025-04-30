Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Украина уже заключили соглашение по недрам.

"Мы заключили сделку. И я предполагаю, что они будут её соблюдать. Я поручил это дело Скотту (министру финансов Бессенту, – Ред.), и он всё прекрасно объяснил, но плодов этой сделки мы пока не видели. Полагаю, ещё увидим", – сказал он на заседании Кабмина в Белом доме.

Также президент США объяснил, почему решил пойти на эту сделку.

"Я сказал: знаешь, мы чувствуем себя глупо. Европейцы дают деньги – они полностью защищены. Они получают деньги обратно. Мы даём гораздо больше денег. У нас абсолютно ничего нет. И я не хотел заключать сложную сделку. Я не хотел заключать сделку, которую нельзя было бы заключить, потому что у Украины не так много денег. У них тяжёлое время. Это было жестоко. Но я чувствовал себя очень глупо, находясь у руля. Так что я сказал: ну, мы хотим что-то за наши усилия сверх того, что вы бы посчитали приемлемым. И мы сказали – редкоземельные. У них отличные редкоземельные элементы. Как ты знаешь, мы всё время ищем редкоземельные. Они так и называются – редкие – не просто так. И у них их много. И мы заключили сделку, где наши деньги защищены, где мы можем начать добычу и делать то, что нужно. Это также хорошо для них, потому что там будет американское присутствие. И американское присутствие, я думаю, удержит много плохих игроков вне страны или, по крайней мере, вне того района, где мы ведём добычу", – рассказал Трамп.

Ранее американский министр финансов Бессент заявил, что Украина в последнюю минуту решила внести изменения в соглашение о полезных ископаемых.

А западные СМИ писали о появлении разногласий между США и Украиной в сделке.