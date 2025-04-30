Украина готова подписать с США соглашение о недрах, это может произойти в течение суток.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко уже направилась в Вашингтон для подписания документа.

Также в Bloomberg поделились подробностями финального проекта соглашения о недрах между Украиной и США.

По данным источников издания, сделка предполагает следующее:

создание общего фонда для управления инвестициями;

расчет вклада Украины будет определяться с учетом только будущей военной помощи от США;

фокус сторон направлен на привлечение инвестиций в энергетику и добывающий сектор;

соглашение не помешает вступлению Украины в ЕС;

документ направлен на послевоенную модернизацию страны.

Источник отмечает, что еще два технических соглашения, которые определят порядок работы совместного фонда, окончательно не согласованы.

Информацию СМИ дополнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона. Он заявил, что соглашение о недрах с США будет подписано в ближайшие сутки.

По его словам, после этого будут подписаны еще два исполнительных соглашения о создании фонда инвестиций и его финансировании. Шмыгаль отметил, что в настоящее время Украина "дорабатывает окончательные детали с американскими коллегами".

Он заверил, что это будет "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины".

"Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, в течение ближайших суток, соглашение будет подписано. И, соответственно, мы получим первый шаг", – добавил премьер.

Кроме того, премьер раскрыл некоторые подробности соглашения:

создаваемый украинско-американский инвестиционный фонд будет управляться и наполняться пополам;

Украина будет вносить в этот фонд вклад из новых лицензий на разработку полезных ископаемых, а США смогут зачислять как свой взнос в этот фонд новую помощь, а не уже оказанную;

фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет - как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу take or pay (бери или плати).

В соглашении прописаны нулевые пошлины для США и Украины.

Наконец, Шмыгаль сообщил, что завтра Кабмин обсудит с Верховной Радой соглашение о недрах.

"Завтра у нас предусмотрены консультации с главами групп и фракций и руководством парламента по поводу деталей этого соглашения", - сказал премьер в эфире телемарафона.

Напомним, СМИ уже писали о договоренности Киева и Вашингтона, что в соглашении о недрах не будет засчитываться ранее предоставленная американская помощь.

Недавно Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за то, что сделка о недрах до сих пор не подписана.