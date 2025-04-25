Президент США обрушился с критикой на Владимира Зеленского. На этот раз Дональд Трамп обвинил его в неподписании сделки по недрам Украины.

Трамп потребовал подписать её "немедленно". Об этом президент США написал в социальной сети TruthSocial.

"Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала окончательные документы по очень важному соглашению о редкоземельных элементах с Соединенными Штатами. Оно опоздало как минимум на три недели. Надеюсь, оно будет подписано НЕМЕДЛЕННО", - заявил Трамп.

При этом он добавил, что "Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. УСПЕХ, похоже, еще впереди!".

Напомним, что согласно пописанному на прошлой неделе Меморандуму, работа над обсуждением проекта сделки должна быть завершена до завтрашнего дня - 26 апреля.

Ранее в МИД Украины обозначили три "красных линии" на мирных переговорах.

Украина не признает свои территории российскими; Украина не согласится на какое-либо ограничение своих вооруженных сил, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров; Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в Альянсы и Союзы.

Также Путин рассказал на закрытой встрече об условиях России по миру в Украине, в то время как у Трампа предложили поделить Украину на зоны влияния.