В Министерстве иностранных дел Украины обозначили три "красных линии" на мирных переговорах:

Украина не признает свои территории российскими; Украина не согласится на какое-либо ограничение своих вооруженных сил, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров; Никто не имеет права вето на выбор Украины при вступлении в Альянсы и Союзы.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий. По его словам, эти три позиции Киев озвучивает на всех переговорах.

Отметим, что план Трампа подразумевает отказ Украины от НАТО и признание Штатами Крыма российским.

Ранее президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Владимира Зеленского после провала переговоров в Лондоне.

"Зеленский может получить мир сейчас или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", - считает Трамп.

Он подтвердил, что США не призывали Украину признавать Крым российским. И дал понять, что препятствием для завершения войны сейчас является "человек без карт для игры" (то есть Зеленский).

Также Путин рассказал на закрытой встрече об условиях России по миру в Украине, в то время как у Трампа предложили поделить Украину на зоны влияния.