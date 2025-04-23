Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне хотят услышать реакцию Украины на ранее представленный украинской делегации мирный план из семи пунктов.

Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

План, как заявляют источники издания, предусматривает:

немедленное прекращение огня по линии фронта;

прямые переговоры между Украиной и Россией;

отказ Украины от намерений вступить в НАТО (членство в Евросоюзе допускается);

США признают российский статус Крыма де-юре, а де-факто - российский контроль и над другими захваченными территориями Украины. В то же время Россия должна вывести свои войска с "двух небольших территорий" в Херсонской области, а Украина получит свободный судоходный доступ в устье Днепра;

установление американского контроля над Запорожской АЭС, электроэнергия с которой будет поставляться как в Украину, так и на захваченные Россией украинские территории;

подписание соглашения о добыче полезных ископаемых между Украиной и США;

снятие всех американских санкций с России, введённых с 2014 года.

При этом план не содержит каких-либо американских гарантий безопасности ни для Украины, ни для европейского контингента, если он будет введен в Украину после завершения войны. Издание также напоминает, что ранее британский премьер Кир Стармер был против введения миротворцев без гарантий защиты США в случае нападения на миротворцев российских войск.

"Этот план был бы горькой таблеткой для Украины, так как она потеряет территорию, не получив какой-либо четкой гарантии безопасности США. Чиновники в Киеве рассказали The Telegraph, что они скептически относятся к прогрессу в заключении мирного соглашения", - пишет издание.

Также газета сомневается, что Путин согласится даже на предусмотренные планом небольшие уступки украинских территорий, который он сейчас контролирует.

В свою очередь американское издание Axios подтверждает, что в Лондоне США хотят услышать от Украины реакцию на "одностраничный" план Вашингтона о завершении войны, который был ранее представлен Киеву в Париже.

Пункты плана, о которых пишет Axios, совпадают с теми, о которых ранее написала газета The Telegraph.

"Одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает это как "окончательное предложение" президента Трампа. Белый дом настаивает на том, что готов выйти из переговоров, если стороны не заключат сделку в ближайшее время", - пишет Axios.

Источник, близкий к украинскому правительству, сказал, что Киев считает мирное предложение Трампа крайне ориентированным в пользу России: "В предложении очень четко говорится о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь смутно и в целом говорится о том, что получит Украина".

Мирный план, по данным Axios, допускает размещение европейских миротворцев на территории Украины после прекращения огня, но не дает им американских гарантий безопасности, без чего Лондон и Париж свои войска отправлять не хотят.

При этом издание пишет, что после того как Зеленский вчера дал понять, что Украина готова обсуждать в Лондоне только прекращение огня, а не более широкий мирный план Трампа, госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки на встречу. Туда поедет только спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

После того как Келлог выслушает от Украины реакцию на план Трампа, другой спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф поедет в Москву, где представит план Путину.

"И хотя президент России Владимир Путин, как сообщало FT, согласен заморозить текущие линии фронта, чтобы достичь сделки, он ранее отвергал другие элементы плана США, такие как европейские миротворческие силы на украинской территории", - напоминает Axios.

Напомним, накануне газета Financial Times сообщила, что Киев готов пойти на некоторые уступки президенту США по вопросу завершения войны.

В то же время Зеленский уже заявил, что не будет юридически признавать Крым российским.

Подробно о предстоящих переговорах мы писали в отдельном материале.