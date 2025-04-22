В украинских пабликах расходится цитата бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, который считает, что Украине нужно соглашаться на потерю территорий по линии фронта.

Заявление Арестовича прозвучало в эфире у журналиста Николая Фельдмана.

"Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума, будете отдавать восемь", - заявил бывший советник Банковой.

Ранее западные издания писали, что американцы приготовили Киеву "ловушку" на завтрашних переговорах в Лондоне.

"У Украины не будет иного выбора, кроме как отвергнуть предложения заморозить контроль России над востоком страны. Зеленскому, скорее всего, будет предложено (или сказано) признать фактическое правление Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО", - говорится в статье британской газеты The Independent.

Между тем Владимир Зеленский заявил, что не будет юридически признавать Крым российским.

"Не о чем говорить - это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины... Этого не будет", - сказал президент Украины.