В британской прессе накануне завтрашних переговоров в Лондоне делегаций США, Украины и европейских стран преобладает мрачный настрой.

Так, газета The Independent пишет, что американцы приготовили Киеву "ловушку" на завтрашних переговорах в Лондоне.

Издание сообщает, что госсекретарь США Марко Рубио "везет с собой свою команду переговорщиков - не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России".

"У Украины не будет иного выбора, кроме как отвергнуть предложения заморозить контроль России над востоком страны. Зеленскому, скорее всего, будет предложено (или сказано) признать фактическое правление Кремля над Крымом, согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО", - говорится в статье.

Это может объяснить, почему президент Украины не приедет в Лондон в среду, считает The Independent.

Напомним, делегацию Украины возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак. В делегацию войдут также министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Подробно о предстоящих переговорах мы писали в отдельном материале.