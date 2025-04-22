Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос, должна ли Украина признать Крым частью России в рамках мирного соглашения.

Об этом глава Белого дома заявил во время интервью журналистам.

По его словам, некое заявление ожидается в течение "трёх дней".

"Ну, я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трёх дней, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и Россией. Посмотрим, как всё пойдёт. Следующий шаг - нам нужно немного времени. У нас были очень хорошие встречи", - ответил Трамп.

Ранее The Wall Street Journal и другие СМИ сообщили, что США в рамках мирного урегулирования могут признать российский статус полуострова.

В Украине широко разошлось мнение, что это должен будет сделать и Киев. Так ли это, мы анализировали в отдельном материале.

При этом в Офисе президента уже заявили, что вопрос о признании Украиной российского статуса Крыма не обсуждался на встрече в Париже.

По словам советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко, похожие слухи распространялись еще 10 лет назад.

Подробнее о ходе переговоров по миру в Украине мы писали в отдельной статье.