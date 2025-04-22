Трамп ушел от ответа на вопрос, должна ли Украина признать Крым частью России в рамках мирной сделки
Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос, должна ли Украина признать Крым частью России в рамках мирного соглашения.
Об этом глава Белого дома заявил во время интервью журналистам.
По его словам, некое заявление ожидается в течение "трёх дней".
"Ну, я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трёх дней, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и Россией. Посмотрим, как всё пойдёт. Следующий шаг - нам нужно немного времени. У нас были очень хорошие встречи", - ответил Трамп.
Ранее The Wall Street Journal и другие СМИ сообщили, что США в рамках мирного урегулирования могут признать российский статус полуострова.
В Украине широко разошлось мнение, что это должен будет сделать и Киев. Так ли это, мы анализировали в отдельном материале.
При этом в Офисе президента уже заявили, что вопрос о признании Украиной российского статуса Крыма не обсуждался на встрече в Париже.
По словам советника руководителя Офиса президента Сергея Лещенко, похожие слухи распространялись еще 10 лет назад.
Подробнее о ходе переговоров по миру в Украине мы писали в отдельной статье.