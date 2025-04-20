Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить мир на следующей неделе.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

"Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединёнными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", - заявил президент США.

Напомним, ранее, как сообщало агентство Reuters, в Госдепе заявили, что Штаты хотят продления перемирия между Украиной и РФ после Пасхи.

А спецпредставитель Трампа Кит Келлог говорил, что США устали от войны в Украине.

Между тем война в Украине идет 1152-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, при условии, что Россия его будет соблюдать. СМИ написали, что украинские войска получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия россиянами.

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