В Евросоюзе в ответ на объявление пасхального перемирия Владимиром Путиным заявили, что хотят сначала увидеть доказательства прекращения агрессии России в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальное прекращение агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня", - заявила главный представитель Европейской комиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Анита Гиппер.

Она подчеркнула, что уже прошло больше месяца с тех пор, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет... Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", - добавила Гиппер.

Напомним, вчера Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, при условии, что Россия его будет соблюдать. СМИ написали, что украинские войска получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия россиянами.

Что означает объявленное РФ перемирие, мы анализировали в отдельном материале.