Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, которое объявил лидер РФ Владимир Путин, при условии, что Россия его будет соблюдать.

Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.

"Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", - заявил Зеленский.

Он также написал, что на ряде участков фронта боевые действия продолжаются.

"На 21:30 и 22:00 ожидаю подробные доклады главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой о ситуации на конкретных направлениях", - написал Зеленский.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинские военные получили приказ не открывать огонь по россиянам после того как Путин объявил пасхальное перемирие после 18.00 сегодняшнего дня.

Также мы рассказывали в отдельном материале, что пишут западные СМИ о пасхальном перемирии, объявленном Кремлем.