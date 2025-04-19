Зеленский дал понять, что поддержит пасхальное перемирие, которое объявил Путин
Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Украина поддержит пасхальное перемирие, которое объявил лидер РФ Владимир Путин, при условии, что Россия его будет соблюдать.
Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале.
"Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально – так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", - заявил Зеленский.
Он также написал, что на ряде участков фронта боевые действия продолжаются.
"На 21:30 и 22:00 ожидаю подробные доклады главкома Александра Сырского после его общения с командирами бригад и других подразделений на передовой о ситуации на конкретных направлениях", - написал Зеленский.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинские военные получили приказ не открывать огонь по россиянам после того как Путин объявил пасхальное перемирие после 18.00 сегодняшнего дня.
Также мы рассказывали в отдельном материале, что пишут западные СМИ о пасхальном перемирии, объявленном Кремлем.