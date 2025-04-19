Украинские войска получили приказ прекратить огонь и документировать нарушения перемирия россиянами.

Об этом сообщает британская информационная корпорация ВВС News со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины.

Так, старший офицер ВСУ сообщил, что его подразделение наряду с остальными силами обороны получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Кремлём "пасхальное перемирие".

Также, по словам собеседника ВВС, украинским военным приказано собирать фото- и видеодоказательства нарушений перемирия неприятелем и открывать при необходимости ответный огонь.

При этом, как сообщает "Суспильне", после 18:00 ВСУ в Донецкой области фиксируют снижение интенсивности атак со стороны РФ.

По данным военных с Покровского, Лиманского и Краматорского направлений, по состоянию на 21:00 ситуация на фронте тише обычного.

"Такого не бывало раньше", – рассказал один из бойцов с Лиманского направления

Последний авиаудар зафиксировали в 16:45, он был нанесён по Константиновке. В то же время в небе сохраняют активность российские разведывательные дроны.

В Харьковской области огонь по позициям ВСУ продолжается – там, по словам командира полка БПЛА "Ахиллес" Юрия Федоренко, "ничего не изменилось".

В то же время ранее украинские военные сообщали, что на отдельных участках Харьковского направления россияне прекратили огонь.

Как мы сообщали, президент Владимир Зеленский дал понять, что поддержит пасхальное перемирие, которое объявил глава РФ Владимир Путин.