Украинские военные подтверждают, что на нескольких участках Харьковского направления россияне с 18:00 прекратили огонь.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своём телеграм-канале.

В то же время в Донецкой области удары продолжаются.

Ранее глава Центра противодействие дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что РФ не прекращали обстрелы ни на одном из направлений.

При этом, по его данным, больше всего атак приходится по восточным регионам Украины.

Напомним, сегодня Путин объявил о пасхальном перемирии. О том, что это значит, мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине продолжаются 1151-й день. Последние новости с главными событиями 19 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: обстрелы Харькова и Днепра, "день переговоров" в Париже, возможные варианты условия мира и "земельный вопрос".

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