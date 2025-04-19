США планируют еще одну встречу посланника Трампа с представителями РФ для переговоров об Украине - CNN
Вашингтон планирует организовать ещё одну встречу специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями Москвы для обсуждения рамочного соглашения по урегулированию войны в Украине.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По информации телеканала, представитель президента США Дональда Трампа попробует убедить Кремль принять план Белого дома по деэскалации и определить договорённость о том, как будет происходить сотрудничество двух стран в этом направлении.
Согласно информации CNN, предложенный США план предполагает остановку боевых действий по линии фронта, прекращение огня и фактическое признание контроля России над уже оккупированными украинскими территориями, включая Крым.
Сообщается, что это положение было доведено до украинской и европейской сторон на переговорах в Париже, а также обсуждено в телефонном разговоре между госсекретарём США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Ранее американский новостной портал Axios писал, что заявления Рубио о выходе США из переговоров по Украине были рычагом давления на Киев.
Напомним, приём делегации США в Париже Госдеп назвал обнадёживающим.