Итак, сегодня завершились переговоры в Париже, которые посланники президента США Дональда Трампа с представителями Украины, Франции, Британии и Германии. Затем госсекретарь Марко Рубио перезвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову и проинформировал об итогах встреч.

Комментарии от всех сторон идут пока без негатива. Даже от России. Там заявили, что американская делегация говорила с Украиной и европейцами в "русле тематики" консультаций, проводимых ранее между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю встречу Владимира Путина с представителем Трампа Стивом Уиткоффом. Также там сказали о готовности к дальнейшей работе с США в этом направлении, правда, при условии "надежного устранения первопричин украинского кризиса".

Дополнительную интригу внес Трамп, который сказал, что ждет от России ответа о перемирии до конца недели. Хотя при этом Макрон заявил, что на следующей неделе в Лондоне запланирована еще одна встреча американской, европейской и украинской делегаций для продолжения разговора. То есть, не факт, что произойдет нечто уже в ближайшие дни. Но, судя по настрою Белого дома, там ждут развязки в ближайшие недели. То есть – до начала мая.

Что в реальности происходит? Сопоставив информацию из разных источников, можно составить следующую картину.

1. На прошлой неделе Уиткофф встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, после чего он заявил, что стороны приблизились к договоренностям и "мы стоим на пороге чего-то великого". Судя по всему, спецпредставитель Трампа обсудил условия согласия Путина на прекращения огня. Что это за условия – достоверно неизвестно. Ходят очень разные слухи. От признания российскими пяти украинских регионов, до изменений во внутренней политике Украины, гарантий нейтрального статуса Украины, отсутствия войск стран НАТО на ее территории, отмены мобилизации и военного положения, проведения выборов, уход Зеленского, снятия санкций с РФ и т.д.

2. Далее американская делегация отправилась в Париж, чтобы рассказать об этих условиях украинцам и европейцам. В делегации был Уиткофф, который мог донести информацию о переговорах с Путиным "из первых уст". Правда, опять же, неизвестно как Вашингтон относится к условиям Кремля - поддержал ли он их (взявшись "продавить" их на переговорах с Европой и Украиной), либо "принял к сведению", затем обсудил их в Париже с украинцами и европейцами, чтобы дать Москве "встречное" предложение.

3. Отдельно стоит отметить, что в переговоры включены европейцы. По ним есть, как минимум, два вопроса. Во-первых, ввод европейских миротворцев после прекращения огня. Москва уже заявила, что категорически против присутствия на территории Украины войск стран НАТО. И, как пишут западные СМИ, Трамп к идее миротворцев относится негативно и добивается, чтобы Макрон от нее отказался (видимо, воспринимая эту тему как фактор, который может сорвать прекращения огня). Правда, официально такая позиция Вашингтона не подтверждалась. Трамп сегодня уклончиво сказал, что позитивно относится к любым миротворцам, но решение по ним должны принимать те страны, которые их хотят отправлять. Второй вопрос по европейцам – это санкции против России. Значительная их часть (например, по отключению РФ от SWIFT) введены странами ЕС. И если встанет вопрос о том, что после прекращения огня часть этих санкций нужно снимать, то с Европой об этом так или иначе говорить необходимо.

4. Дальнейшее развитие событий зависит от того, как Украина и Европа отреагируют на условия РФ, которые озвучил Уиткофф. Отвергнут ли они их полностью, примут ли их частично, будет ли Вашингтон "продавливать" выполнение этих условий? Возможно, на эти вопросы уже есть ответы сейчас, после встречи в Париже. А возможно ответ будет после переговоров в Лондоне на следующей неделе. И затем уже будет реакция России на "встречное предложение" - согласится она с ним или нет. Возможно, будет еще неоднократный обмен "встречными предложениями". Хотя, судя по заявлению американцев, вряд ли этому процессу дадут затянутся. А значит, будет ли прекращение огня или нет, мы узнаем уже в ближайшие пару недель. Или, если верить Трампу, даже в ближайшие дни.