В Украине растет монополизация власти президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявляет британский журнал The Economist.

"Худшая уязвимость Украины, возможно, не военная, а политическая. С начала войны многие либеральные и умеренные украинцы столкнулись с дилеммой. Привлечение внимания к некомпетентности, коррупции или неэффективному управлению со стороны правительства рискует подорвать международную поддержку. Но молчание означает принятие растущей монополии г-на Зеленского на власть, которая иногда подрывала эффективность государства и даже сами военные усилия", - пишет издание.

"В то время как западные СМИ и европейские лидеры возвели Зеленского на пьедестал и превратили его в знаменитость, мы чувствуем себя в ловушке", - заявила изданию главред "Зеркала недели" Юлия Мостовая.

Издание пишет, что власти готовятся к возможному проведению выборов, а государство "ужесточает свою хватку". Дальше рассказывается о санкциях против экс-президента Петра Порошенко, отправке на фронт Виталия Шабунина, отставках Валерия Залужного, Александра Кубракова, Дмитрия Кулебы и Мустафы Найема.

"Некоторые из самых ярых сторонников Украины все больше беспокоятся, что концентрация власти может зайти слишком далеко. Администрация президента не желает делиться властью не только с оппонентами, но и с любым, кого считают потенциальным соперником. Риск заключается в том, что это подрывает самоорганизующуюся устойчивость страны", - пишет The Economist.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и призвал скорее провести выборы, "иначе у него не останется страны".

А недавно глава ЦИК заявил, что с проведением выборов в Украине после войны не нужно затягивать, чтобы это не выглядело как попытка удержания власти.