С проведением выборов в Украине после войны не нужно затягивать, чтобы это не выглядело как попытка удержания власти.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссия(ЦИК) Олег Диденко в интервью испанской газете El Pais.

"Мы должны как можно лучше подготовиться к послевоенным выборам... но эти сроки не должны быть чрезмерно затянуты, чтобы это не выглядело как попытка остаться у власти без достаточных оснований", - заявил Диденко.

Он подчеркнул, что после прекращения боевых действий потребуется более трех месяцев для организации выборов. Эти сроки, по мнению главы ЦИК, позволят провести выборы качественно и в соответствии с законом.

Напомним, в конце марта Диденко говорил, что ЦИК Украины нужно "намного больше времени" на подготовку выборов после войны, чем отведено в законе. Он также отметил, что такая позиция ведомства вызывает "консенсус в обществе и среди политиков".

При этом в феврале СМИ писали, что ЦИК собирает информацию о состоянии помещений для голосования по всей стране. На вопрос "возможны ли выборы в Украине 26 октября", Диденко ответил, что теоретически - возможны, однако на практике "маловероятно".