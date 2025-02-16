Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выборы нового главы государства состоятся 26 октября 2025 года.

Такую дату лидер партии "Евросолидарность" озвучил в интервью изданию "Цензор".

"Запишите: 26 октября этого года", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, когда в Украине могут пройти выборы.

По словам политика, он узнал об этом из источников в Офисе президента, в правоохранительных органах, а также по источникам в полиграфкомбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней".

"По нашим источникам в Центральной избирательной комиссии, которая начинает внесение изменений в реестр избирателей. По нашим источникам в Минединства, открывающих первый офис в Берлине. Исключительно для подготовки выборов", – утверждает Порошенко.

"Я думаю, что выборы будут в конце года. К чему они должны быть привязаны? В конце года предстоят по Конституции выборы парламента. Хотя они должны были быть два года назад. И в конце октября у нас должны быть местные выборы. Мечта властей провести все выборы одновременно. Но американцы этого не дают делать. И вот они сейчас готовят всё так, чтобы оставить без оппонентов. И вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов. Потому что они боятся из власти уходить", – пояснил экс-президент.

Напомним, дата выборов в последнее воскресенье октября указывалась в проекте "мирного плана Трампа", который распространился в украинских политических кругах.

Правда, согласно этому плану, выборы президента должны состояться в конце августа, а выборы в парламент и местные советы – 26 октября.

Напомним, Запад почти не отреагировал на санкции против Порошенко.

Ранее "Страна" поясняла, зачем Владимир Зеленский ввёл санкции против своего предшественника.