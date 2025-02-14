Запад практически никак не отреагировал на санкции, которые ввел президент Владимир Зеленский против Петра Порошенко - экс-президента и лидера одной из крупнейших оппозиционных партий Украины "Евросолидарность".

Не было заявлений с возмущением "внесудебной расправой над оппозиционным политиком" или хотя бы выражения озабоченности ни от властей США, ни от ЕС, ни от властей какой-либо европейской страны.

Даже западные послы в Киеве хранят молчание, хотя, как правило, комментируют даже менее резонансные скандалы (например, по поводу недавнего увольнения главы Агентства оборонных закупок Безруковой они нашли время "выразить озабоченность").

Из наиболее статусных лиц высказался лишь президент Европейской народной партии Манфред Вебер ("Евросолидарность" входит в это объединение европейских партий).

Вебер в своем заявлении, размещенном на сайте ЕНП, выразил "удивление" по поводу решения СНБО в отношении экс-президента Украины, которое "может привести к аресту и введению санкций против Петра Порошенко".

"Мы ждем дальнейших подробностей и полной публикации аргументов, но уже сейчас подчеркиваем крайнюю необходимость сохранить единство в Украине на этом решающем этапе войны и международных усилий, направленных на ее прекращение. В такой ситуации партийные соображения и тактика перед возможными выборами абсолютно неуместны", – заявил Вебер.

Есть также заявления некоторых отставных европейских политиков, которые близки с Порошенко.

Например, санкции осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Это нанесёт ущерб репутации Владимира Зеленского и его правлению в Европейском союзе. Введение санкций против Петра Порошенко будет рассматриваться как чистая политическая месть. Конечно, в прошлом у него был бизнес в России, но ведь и у Зеленского тоже", – написал Бильдт.

Но, повторимся, пока не очень заметно, что Евросоюз готов как-то обеспокоиться судьбой Порошенко.

Видимо, в приоритете у европейцев другие вопросы.

Что означают санкции против Порошенко, мы анализировали в отдельном материале.