Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вчера ввел санкции не только против бывшего президента Петра Порошенко, но также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и экс-нардепа Виктора Медведчука.

Санкции введены пожизненно.

Об этом сообщается в указе президента об утверждении решения СНБО.

Отметим, что у Коломойского сегодня день рождения.

"Если коротко - санкции против Порошенко введены с целью минимизировать его политическое, медийное и экономическое влияние на процессы в стране с учетом вероятности окончания войны и последующих выборов.

Против Коломойского, Боголюбова и Жеваго - с целью конфискации у них крупнейших месторождений железной и марганцевой руды в преддверии заключения с американцами сделки по разработке полезных ископаемых.

Коломойскому и Боголюбову принадлежат крупнейшие в мире месторождения марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне (Днепропетровская область). А Жеваго принадлежит одно из крупнейших железорудных месторождений Украины Полтавский ГОК.

Для чего в очередной раз ввели санкции против Медведчука? Вероятно, чтоб ещё прочнее связать с ним Порошенко (они оба проходят подозреваемыми по одному и тому же уголовному делу о госизмене)", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы уже предполагали, что лицензии на месторождения в Украине будут изыматься у их владельцев через решение СНБО.