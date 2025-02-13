Под выборы конфискацию месторождений. СНБО ввел пожизненные санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова и Жеваго
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вчера ввел санкции не только против бывшего президента Петра Порошенко, но также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и экс-нардепа Виктора Медведчука.
Санкции введены пожизненно.
Об этом сообщается в указе президента об утверждении решения СНБО.
Отметим, что у Коломойского сегодня день рождения.
"Если коротко - санкции против Порошенко введены с целью минимизировать его политическое, медийное и экономическое влияние на процессы в стране с учетом вероятности окончания войны и последующих выборов.
Против Коломойского, Боголюбова и Жеваго - с целью конфискации у них крупнейших месторождений железной и марганцевой руды в преддверии заключения с американцами сделки по разработке полезных ископаемых.
Коломойскому и Боголюбову принадлежат крупнейшие в мире месторождения марганцевой руды в Никопольском марганцеворудном бассейне (Днепропетровская область). А Жеваго принадлежит одно из крупнейших железорудных месторождений Украины Полтавский ГОК.
Для чего в очередной раз ввели санкции против Медведчука? Вероятно, чтоб ещё прочнее связать с ним Порошенко (они оба проходят подозреваемыми по одному и тому же уголовному делу о госизмене)", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".
Ранее мы уже предполагали, что лицензии на месторождения в Украине будут изыматься у их владельцев через решение СНБО.