Сегодня тема с американским контролем над украинскими месторождениями полезных ископаемых заиграла новыми красками.

Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать США месторождения редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил Киеву.

При этом Трамп говорит, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией и каким будет исход войны.

"Они (украинцы - Ред.) могут заключить сделку (о прекращении войны с Россией - Ред.). Они могут не договориться и не заключить сделку. Однажды они могут стать российскими, а могут не стать российскими. Но все те деньги, которые мы потратили, а это 300 миллиардов долларов, я сказал, что хочу их вернуть. И я сказал им, что хочу эквивалент на сумму 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов. И они, по сути, уже согласились сделать это", - сказал Трамп.

Тема с передачей контроля над украинскими полезными ископаемыми американцам обсуждается в последнее время активно. Об этом говорил и сам Трамп, и его соратники. В общем и целом подтверждал такую схему и Зеленский, но с некоторыми нюансами.

Исходя из его комментариев Украина не намерена полностью отдать право на месторождения, а будет предлагать их разрабатывать западным компаниям по схеме "50 на 50". То есть американские компании по этой схеме будут выступать не в качестве владельцев месторождений, а в качестве партнеров украинцев по их разработке.

Кроме того, из комментариев Зеленского можно сделать вывод, что он хотели бы, чтобы доступ к месторождениям американцы получали в счет будущих, а не прошлых поставок оружия.

Однако, сегодняшний комментарий Трампа этим намерениям противоречит.

Во-первых, Трамп четко сказал, что хочет получить месторождения в счет уже потраченных на поддержку Украины денег, а не за счет будущих поставок.

Во-вторых, показательна сумма, которую он назвал - 500 миллиардов долларов.

Украинский Forbes в 2023 году оценил стоимость запасов полезных ископаемых в Украине в 14,8 трлн долларов, но 62% из них - это каменный уголь (большая часть которого находится на захваченных россиянами территорий), 14% - железная руда, а на каждый из других "активов" приходится менее чем по 5%. Так, запасы нефти и газа оцениваются в 100 млрд долларов, литиевых руд составляет 33 млн тонн на сумму 38 млрд долларов, германия - 41 тысячу тонн на 97 млрд долларов, графитовой руды - 245 млн тонн на 34 млрд долларов, урана - 270 тысяч тонн на 31 млрд долларов.

По большому счету, 500 миллиардов долларов - это почти все запасы в Украине редкоземельных и редких металлов, которые сейчас находятся на подконтрольной территории. А не 50% от них.

И это даже если исходить из корректности оценок Forbes, которые, очевидно, являются крайне приблизительными. Так как реальная стоимость каждого месторождения зависит от множество факторов, включая, например, сложность добычи, конкретные характеристики полезного ископаемого и т.д. По итогу разброс в стоимости месторождений может быть многократный. И не факт, что американцы их будут оценивать в ту же сумму, что и украинские эксперты.

Кроме того, в любом случае в разработку месторождений нужно будет вкладывать огромные инвестиции. И хоть Трамп и дает понять, что месторождения он намерен взять вне зависимости от того, остановится ли в ближайшее время война и чьей победой она закончится, очевидно, что никаких значительных инвестиций до завершения боевых действий в разработку месторождений идти не будет, так как может "прилететь" в любой момент, да и не ясно, где пройдет линия фронта.

До окончания войны американцы могут получать прибыль, если им передадут уже разрабатываемые месторождения. Например, газа, нефти или железной руды. Но и по ним нет гарантий безопасности (сейчас, например, россияне активно бьют по месторождениям газа).

И, к слову, тут возникает еще одна проблема. Не только лицензии на уже разрабатываемые месторождения принадлежат частным собственникам, но и на те, по которым работа еще не начиналась. Каким образом передавать эти месторождения для разработки американцам? Кто будет платить за выкуп прав?

Впрочем, в Украине уже обкатали вариант с отъемом лицензий через санкции СНБО. И нынешние комментарии властей прямо указывают на то, что процесс лишений права на месторождения их нынешних собственников через санкции может быть поставлен на поток под предлогом передачи "американским партнерам".

В то же время, как писалось выше, Зеленский заявляет, что не намерен отдавать полностью контроль "американским партнерам" над месторождениями. И тот процесс, который уже идет сейчас, действительно указывает на несколько иной ход мыслей властей - передача лицензий близким к Банковой компаниям (в том числе и через отъем после санкций СНБО), чтобы затем предложить партнерство по ним западному бизнесу.

Это действительно может стать "мега-проектом" на сотни миллиардов долларов. Но далеко не факт, что на схему "50 на 50" согласится Трамп. Да и по поводу его отношения к политическим перспективам действующей украинской власти также есть разные мнения.

Кроме того, украинским властям вряд ли понравится желание Трампа получить месторождения в обмен на уже поставленное оружие. В Киеве хотели бы, как писалось выше, чтобы это было оплатой в счет будущих поставок.

Все эти моменты могут привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Киевом. Причем последний в нем будет далеко не в сильной позиции. Зеленский, который в свое время сам предложил передать американцам месторождения, чтобы заинтересовать их в продолжении помощи, рискует попасть в ловушку. Пробудив жгучий интерес Трампа к теме добычи полезных ископаемых в Украине, Банковая может получить совсем не те условия, на которые она рассчитывала изначально. А торговаться особо, пока идет война, не получится.

И это не говоря уже о том, что сами по себе заявления Трампа о планах забрать месторождения на сотни миллиардов долларов вряд ли подействуют духоподъемно на украинское общество. Такой циничный капиталистический расчет "мы вам давали деньги, а теперь отдавайте нам вложенное своими недрами" подрывает основной, базовый тезис, через который презентовалась ранее поддержка Запада: "западные партнеры помогают Украине, потому что хотят, чтобы страна сохранила независимость, демократическое устройство и европейскую перспективу".

Если начинается торг на тему "как отбить поддержку Украине за счет украинских недр", то это уже получается не про ценности демократии, а просто про деньги и выгоду.

Россияне это уже широко используют в информвойне, продвигая тему "украинцы на фронте отдают теперь жизни не за свои города и земли, а за то, чтобы не подпустить российские войска к принадлежащим американцам месторождениям; недра уже все распроданы - за что вы воюете и т.д.".

Подход Трампа шокирует даже многих в Европе. Канцлер Германии Шольц назвал такое условие со стороны Трампа "очень эгоистичным и эгоцентричным". Он сказал, что прежде всего Украине нужно помочь встать на ноги и украинские ресурсы следует использовать для финансирования ее потребностей после того, как война завершится.

Рассказываем подробно, что дальше будет с украинскими недрами.

Разведаны, но не добываются. Какие редкоземельные металлы есть в Украине

Трамп часто говорит об интересе к редкоземельным металлам в Украине. И именно в таком контексте его заявления и расходятся по СМИ.

Хотя зачастую президент США упоминает не только их и использует фразу "редкоземельные металлы и прочее". Что именно должно входить в это "прочее", Трамп не уточнил. Но из контекста понятно, что речь идет о полезных ископаемых.

То есть, судя по всему, США интересуют не только редкоземельные металлы, но и другие минеральные ресурсы Украины.

"Трамп под редкоземельными металлами, скорее всего, имел в виду так называемое критическое сырье (сritical raw materials или CRW). В эту группу входят не только редкоземельные металлы, но и другие виды сырья, необходимого для современной промышленности, в том числе литий, титан и прочее", — пояснил нам экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

Но вернемся к этому нюансу немного позже. Пока разберем, какие у Украины есть редкоземельные металлы.

В группу редкоземельных входит 17 элементов: скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, арбий, тулий, иттербий, лютеций). Все они являются металлами, причем весьма похожими по строению и химическим свойствам.

Большинство этих названий мало известно вне профессионального сообщества. Между тем они стратегически важны для развития современных технологий, в том числе оборонных.

С 1990-х годов крупнейшим добытчиком редкоземельных элементов является Китай. И с недавних пор он начал постепенно ограничивать доступ США и ЕС к стратегическому сырью.

"И в США, и в Евросоюзе постоянно держат этот вопрос на контроле, созданы специальные курирующие его агентства, а в Штатах им занимается еще и Минобороны. В США и в Европе дефицит редкоземельных металлов. Поэтому интерес Трампа к украинским месторождениям вполне объясним", - говорит Бондарчук.

В Украине в 1990-х годах было разведано несколько перспективных месторождений редких, в том числе редкоземельных металлов, в частности, берилия, циркония, тантала, ниобия и руд, содержащих скандий, ванадий, галий и др. Самыми перспективными по редкоземельным металлам считаются Ястребецкое флюорит-циркон-редкоземельное месторождение (расположено возле села Перга Олевского района Житомирской области), Желтореченское скандий-ванадиевое (у Кривого Рога) и Новополтавское апатит-редкоземельное (у поселка Черниговка в Запорожской области).

Новополтавское (Черниговское) месторождение считается богатым ниобием и относится к разряду гигантских (классификацию по объемам запасов ведут из рассчета коэффициента прогнозированных ресурсов к их кларку - количественной оценке среднего содержания химического элемента в земной коре). А Октябрьское у села Кулишево Днепропетровской области и Яструбецкое являются средними месторождениями ниобия. Те же Октябрьское и Черниговское месторождения считаются крупными по содержанию другого редкоземельного металла - тантала. Как и ниобий, он крайне ценен для новых технологий в медицине и стоматологии, поскольку не отторгается человеческим организмом как чужеродный материал.

В Украине есть также промышленные запасы скандия, используемого в сплавах для компонентов аэрокосмической промышленности, - в Желтых водах Днепропетровской области. Как отмечают в Институте геологии, Желтореченское уран-ванадий-скандиевое месторождение, а также месторождения апатит-редкоземельных ниобиевых (Новополтавское) и цирконий-ниобиевых руд (Мазуровское, расположено в районе Волновахи и сейчас находится в оккупации) разведаны и подготовлены к освоению. Но там пока не поставлена добыча на поток.

Для Желтых вод была разработана технология извлечения скандия из ванадие-скандиевых руд.

До войны в процессе разведки находилось Азовское месторождение флюорит-цирконий редкоземельных руд, что в Никольском районе Донецкой области. По прогнозам аналитиков Института геологии, оно имеет все шансы "занять весомое место в мировом и в первую очередь европейском балансе распределения и использования минеральных ресурсов". Но эта территория сейчас захвачена россиянами.

О точных объемах потенциально доступных для добычи редкоземельных металлов точных данных нет. По словам Бондарчука, они засекречены. Но, как следует из профессиональной классификации, большинство месторождений большие и средние, то есть вполне интересны для разработки.

"Страна" пообщалась с теперь уже бывшим владельцем месторождения тантала и ниобия, который приобрел лицензию на его разработку еще в 2010 году и лишился ее из-за того, что попал в санкционный список.

По его словам, многие месторождения редкоземельных металлов разведывались в Украине сравнительно недавно - в последние несколько десятилетий.

"Мое месторождение разведано в 1988 году, но до сих пор под грифом. Я приобрел его за 8,5 млн долларов. Но чтобы начать промышленную добычу, нужно вложить 500-600 млн долларов - за эти деньги можно построить шахты и ГОК (горно-обогатительный комбинат - Ред.). Деньги просто огромные, и мало какому добытчику в Украине такие затраты по карману. Я планировал привлечь британско-австралийскую компанию BHP, хотел предложить обмен 100% моих акций на 3-5% акций корпорации. Но медицинское направление оставил бы себе - оно суперперспективное и прибыльное", - рассказал нам бизнесмен.

Он говорит, что тема редкоземельных металлов очень интересна США и Европе.

"И скорее всего, они будут конкурировать за наши месторождения, так как потребность в таких элементах с развитием современных технологий будет только расти, а вот источников свободного доступа к ним не так много. Правда, часть месторождений, в частности, мое, уже попали в оккупацию", - отметил бизнесмен.

Запасы есть, но попробуй их извлечь

Вернемся к группе так называемого критического сырья, куда помимо редкоземельных металлов относят и другие элементы, в частности, титан, графит, литий, берилий, уран и пр.

По данным Института геологии, в Украине разведано и подготовлено к освоению Пержанское месторождение бериллия (Олевский район Житомирской области). Оно относится к пока единственному в мире типу месторождений высококачественных бериллиевых руд в метасоматитах, связанных с еще одним редким минералом — гентгельвином. Также на этом месторождении есть залежи циркония, ниобия, тантала и олова флюорита. Бериллий используется для сплавов с другими металлами, которые делают их легче, прочнее, тверже, устойчивее к коррозии. Из них изготавливают самые различные детали для самолетостроения, космонавтики, военного производства.

Из сплава стали с бериллием изготавливают пружины, отличающиеся высочайшей прочностью, упругостью и долговечностью.

По оценке Института геологии, очень перспективны Полоховское (в Новоукраинском районе Кировоградской области), Станковатское (в Добровеличкове Кировоградской области) и Шевченковское (в Донецкой области) месторождения литиевых руд. К слову, там есть не только литий, но еще тантал и ниобий. Геологи отмечают, что на этих месторождениях "высокая концентрация полезных ископаемых, сочетание с железорудными и урановыми полями".

Но пока это лишь теория. Скажем, мировая ситуация с литием уже меняется, а вместе в ней и перспективность украинской добычи.

Как пишет гендиректор украинской горнодобывающей компании UMCC Titanium Егор Перелыгин, месторождения лития в Украине не подготовлены к разработке и очень дорогие по себестоимости добычи. По его словам, Украина, предлагает "неподготовленные месторождения с шахтным способом добычи, и с нашей совершенно неконкурентоспособной ценой электроэнергии". Инвесторам это не будет интересно, считает эксперт.

"Cебестоимость добычи и переработки в украинских реалиях будет намного выше, чем в Австралии, Аргентине, Чили, и, конечно же, в Китае", - пишет Перелыгин. При этом инвестиции в литиевые проекты очень высоки.

"Даже если построить шахты и ГОК за сотни миллионов долларов, то необходимо строить электрохимическую переработку", - объясняет эксперт, уточняя, что стоимость одного такого производства составляет около миллиарда долларов.

Также он заявил, что наиболее "адекватное с точки зрения качества" Шевченковское месторождения лития в Донецкой области уже утрачено (к настоящему времени эта местность уже захвачена россиянами). Хотя и на нем, по словам Перелыгина, себестоимость добычи была бы высока.

"Поэтому, тезис "приходите к нам, у нас есть литий" с самого начала некорректен и проблемен. Месторождения не подготовлены. Конкурентные преимущества отсутствуют. Фундаментальные экономические факторы крайне негативные", - пишет Перелыгин.

Также он отмечает, что, несмотря на бум производства аккумуляторов, на мировом рынке нет дефицита лития, а уже работающие компании по его добыче часто простаивают. По его словам, простаивают уже оборудованные по последнему слову техники месторождения из-за падения мировых цен на литий.

"Могу сказать, что следующие 2-3 года мы будем жить в реалиях значительного профицита лития. Мировые цены останутся низкими", - считает эксперт.

Главные причины этого - избыток продукции на рынке, китайское технологическое доминирование и готовность китайских литиедобывающих компаний "работать в минус и выносить конкурентов".

К тому времени, как Украина определится со своими месторождениями и с ценой, может оказаться, что расклад уже кардинально иной. Там, где еще вчера было рентабельно добывать литий, сегодня уже нет.

То же самое можно сказать о других ископаемых. У нас их много, но всё пока в земле. Чтобы "наладить добычу и переработку, нужно вкладывать миллиарды долларов", добавил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. По его словам, с некоторыми элементами США "готовы рискнуть", с некоторыми (например, литием) вряд ли.

Штатам могут быть интересны в первую очередь те элементы из группы критического сырья, которых у них дефицит и доступ к которым сильно ограничивает Китай.

Скажем, в начале февраля Китай ввел экспортный контроль на вольфрам, молибден, висмут, индий, теллурий, которые используют в оборонной промышленности, электронике, авиации и др. КНР является ведущим в мире производителем этих металлов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика-исследователя консалтингового проекта Blue Люка Адрианса, "отрасли, которые будут затронуты, включают оборонный сектор, где вольфрам является важнейшим материалом для производства боеприпасов". Вольфрам также используется в автопроме и при производстве солнечных батарей. В 2023 году Китай поставил под контроль экспорт других важных минералов, в частности, галлия и германия, а в 2024 году - сурьму, что привело к росту цен на них.

В Украине вольфрамовые руды есть на Пержанском рудном поле, пласты обнаружены также возле Житомира. Общие прогнозные ресурсы составляют примерно в 105 тысяч тонн металла при потребностях Украины в нем на уровне 2,5 тысяч тонн в год. Но пока эти месторождения только изучают.

Месторождения молибденовых руд есть в Криворожском районе Днепропетровской области. Еще в 2020 году Госгеонедра выставляли одну из площадок на торги со стартовой ценой сначала в 4,4 млн гривен, а затем со скидкой в 50%, когда покупателей не нашлось.

Что касается других полезных ископаемых, то наиболее крупные из них в мировом масштабе - месторождения железной руды, сосредоточенные в Кривбассе. Большая часть из них разрабатывается холдингом Ахметова "Метинвест". Также крупным добытчиком железной руды является Полтавский ГОК, принадлежащий компании Ferrexpo Константина Жеваго, против которого сейчас расследуется множество уголовных дел.

А какая будет схема?

То есть одно наличие в Украине месторождений, даже обозначенных как перспективные, еще не означает, что все они будут оценены США максимально высоко. Тем более что в большинство из площадок тем же американским инвесторам, скорее всего, еще предстоит вложить немалые деньги.

"Тут нужно следить за руками. Чтобы не получилось так, что Украина подпишет по полезным ископаемым аналог Будапештского договора и в итоге останется и вообще без ничего: и без месторождений, и без денег", - говорит Бондарчук.

Он считает, что выгодным для Украины был бы формат привлечения иностранных инвестиций в добычу и переработку с максимальной добавленной стоимостью.

"Чтобы не повторился вариант с титаном, когда в Украине его добывали, делали титановую губку и экспортировали в Россию, а уже там производили титановые листы и поставляли по всему миру как российский титан", — отмечает Бондарчук.

К слову, по данным Геологической службы США, в 2021 году украинский ильменит составлял около 5% мировой добычи титановых руд. Но с начала войны экспорт резко обвалился - почти на 42%.

Отдельный вопрос - как будет решаться вопрос с уже выданными лицензиями на месторождения, которыми интересуются американцы.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уже заявил, что "предлагать партнерам почти нечего". Он сообщил: чтобы США смогли работать с украинскими ископаемыми, разрешения на месторождения нужно отобрать у нынешних владельцев, в частности, у экс-министра экологии и президента Burisma Николая Злочевского. Гетманцев готовит соответствующее обращение в СНБО и заявляет, что данные лицензии были "украдены" и получены "практически безвозмездно".

"За 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего", - пишет Гетманцев.

Напомним, в совет директоров компании Злочевского Burisma с 2014 года входил сын Байдена Хантер.

Как ранее сообщали СМИ, СБУ с 2023 года расследует, как Burisma в 2004-2012 годах получала спецразрешения на пользование недрами, когда Злочевский занимал разные госдолжности. Но об итогах расследования ничего не известно.

Как рассказал нам бизнесмен, купивший 15 лет назад права на разработку месторождения редкоземельных металлов, один из способов переиграть вопрос с собственностью - национализация "под видом санкций".

И он уже подал по этому поводу иск в суд.

"Для серьезных иностранных инвесторов, если таковые будут, сам факт судебных тяжб может стать красной линией по вложению средств даже в самые интересные месторождения", - считает Бондарчук.

Параллельно власти продолжают раздавать новые лицензии.

Например, довольно много их оформила компания BGV совладельца сети АТБ Геннадия Буткевича, который, как говорят источники "Страны", в хороших отношениях с Офисом президента. В конце января в компании сообщили, что в первом квартале 2026 года планируется запустить ГОК на базе Балаховского месторождения графита в Кировоградской области. Также стратегическим направлением BGV является производство бериллия. В прошлом году начались работы по технико-экономическому обоснованию комплекса. Буткевич инвестирует в разработку месторождений редкоземельных металлов, урана и графита в Житомирской и Кировоградской областях.

Источник в сфере добычи полезных ископаемых говорит, что отъем лицензий через санкции у прежних собственников, передачи месторождений новым украинским собственникам с последующим привлечением к их разработке западных партнеров, может стать главным бизнес-проектом действующей власти.

"По рынку уже давно ходят слухи, что власти рассчитывают устроить передел недр, отобрав лицензии на них у нынешних собственников. Многие почему-то думают, что это будет делаться для того, чтоб передать месторождения американцам. Но происходящее сейчас скорее указывает на другую логику - месторождения будут переданы компаниям, близким к нынешней власти. А уже потом они будут создавать совместные предприятия с американцами по освоению месторождений. Но неизвестно так ли видит ситуацию Трамп. Судя по тому, что он говорит, не похоже, что он готов с кем-то делиться. Тем более - с какими-то подставными компаниями. Кроме того, неизвестно какие вообще политические перспективы Зеленского. Ну и наконец пока не закончится война зарубежные инвесторы в разработку новых месторождений точно не включатся. Да и украинские не будут особо вкладываться. Получат лицензию и будут дальше находиться в режиме ожидания", - говорит источник.

Эксперты также полагают, что для начала реальных движений по месторождениям должна для начала закончиться война.

"Во-первых, нужно, чтобы закончилась война. Во-вторых, не исключено, что для США украинские редкоземельные металлы - это просто повод застолбить за собой эту территорию, прийти посмотреть, что тут есть, а будут ли реализованы конкретные проекты, когда и на каких условиях - может оказаться вопросом далекого будущего", - говорит Корольчук.