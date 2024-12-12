Группа компаний "Метинвест" олигарха Рината Ахметова остановила работу на одной из трех шахт, которая находится слишком близко к местам боев на покровском направлении в Донецкой области.

Об этом сказано в пресс-релизе компании.

В тексте уточняется, что остановлена вертикальная шахта № 3 в Песчаном из-за приближения линии фронта и интенсификации артобстрелов.

Другие объекты компании в Покровске продолжают работать. Источник в "Метинвесте" уточнил агентству Reuters, что по-прежнему действуют две другие шахты, расположенные дальше от линии фронта.

Эти три шахты входят в шахтоуправление "Покровское" - единственное в Украине, которое добывает коксующийся уголь.

Подробнее о том, что будет означать для украинской экономики падение Покровска мы писали в отдельном материале.

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