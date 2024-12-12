Российские ДРГ уже пытаются проникать с юга в Покровск Донецкой области. Об этом сообщают украинские военные.

"Вероятность активности вражеских ДРГ высокая, есть неподтвержденная информация о ДРГ на одной из крайних улиц в Покровске", - пишет командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

Об этом же сообщает офицер ВСУ с позывным "Алекс".

На карте Deep State указано, что от линии фронта до южных улиц города осталось меньше 2 км.

Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что возле Покровска для ВСУ построили укрепрайон, но не отправили туда солдат, и россияне взяли его без боя.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении бои носят "исключительно жесткий характер".

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.