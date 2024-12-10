От города Покровск Донецкой области до линии фронта осталось 2-2,5 километра.

Об этом заявил украинский военный с позывным Алекс.

При этом он не считает, что россияне сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб".

"Слишком узкий плацдарм для такого броска, скорее всего, будут обходить его с запада", – объяснил военный.

Накануне военный с позывным Алекс сообщил, что россияне взяли под контроль большое село Шевченко на Покровском направлении. Западные издания писали, что одним из ключевых пунктов по отрезанию Покровска является захват крупного села Шевченко.

Между тем командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов обвинил командование ВСУ в продвижении войск РФ под Покровском.

Война в Украине идет 1021-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Наиболее угрожающая для ВСУ ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада, также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС. Войска РФ проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища. В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.

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