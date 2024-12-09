Анализируем итоги 1020-го дня войны в Украине.

Первые заявления Трампа по Украине. Что они означают?

На этих выходных Трамп в качестве избранного президента США впервые сделал ряд программных заявлений по Украине.

Они прозвучали после поездки Трампа в Париж, где он, среди других дел, встретился с Зеленским (третьим на встрече был Макрон). Встреча длилась около получаса, и после неё последовали комментарии двух президентов.

Сама встреча вызвала смешанные чувства: особого энтузиазма на лицах украинского и американского президентов не наблюдалось. Обсудить что-то существенное за столь короткое свидание они вряд ли бы смогли. А западные СМИ написали, что Трамп изначально встречаться с Зеленским не хотел, но его уговорил Макрон.

Первым после встречи довольно скупо высказался Зеленский. Он сообщил журналистам, что обсуждался мир в Украине, но других подробностей не привел.

Зато на следующий день высказался Дональд Трамп. Он призвал немедленно остановить огонь и начать переговоры.

В своей соцсети Truth Social он сказал, что "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить этот безумный конфликт".

В качестве обоснования своей позиции Трамп заявил о крупных потерях обеих сторон. С украинской стороны они составляют 400 тысяч, а с российской - 600 тысяч.

"Необходимы немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, всё может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное. Я хорошо знаю Владимира (Зеленского - Ред.). Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждёт!» - написал Трамп.

Заявление это появилось утром в воскресенье по киевскому времени, после чего возникла "немая сцена" - получается, что украинская общественность, да и весь мир узнала о желании Зеленского заключить сделку с Россией и закончить войну не от самого украинской президента, а от Трампа.

Впрочем, Зеленский довольно быстро на заявление Трампа отреагировал.

Он отверг призыв избранного президента США к прекращению огня.

"Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", - написал Зеленский. О своей готовности заключить "сделку" с Россией и завершить войну он не сказал ничего.

Сегодня же он более подробно рассказал о своей встрече с Трампом.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, мы больше чем кто-то в мире хочет окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого. Но я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Раз. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией – это сильная на поле боя, это сильная армия, пакет оружия и т.д. Это дальнобойные системы, безусловно, и ATACMS, Taurus, Storm Shadow… Это нам очень-очень сильно нужно и так исключительно для военных целей. Мы это подчеркиваем, а кроме этого – гарантии безопасности. И сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам нужны. И об этом мы говорили", – рассказал Зеленский.

После чего добавил, что намерен поговорить о приглашении Украины в НАТО с Байденом, потому что с Трампом об этом говорить смысла нет, ведь он еще не президент.

Также он заявил о том, что, если вступление в НАТО проблематично, то можно рассмотреть вопрос размещения в Украине западных войск, о котором говорил ранее Макрон и ряд других европейских политиков.

Судя по этим словам, Зеленский не хочет прекращать боевые действия без получения гарантий безопасности, под которыми он видит либо членство в НАТО, либо размещение западных войск в Украине.

То есть на встрече в Париже Зеленский, по сути, предложил Трампу не замораживать войну, а усилить помощь Украине и официально пригласить её в НАТО. И не прекращать огонь до тех пор, пока не будут представлены гарантии безопасности.

В общем, похоже, встреча в Париже вряд ли прошла в тоне взаимного согласия - раз после нее у Трампа и Зеленского посыпались столь противоположные мессиджи.

Что касается реакции Москвы, то там сказали, что "внимательно изучили" призыв Трампа и призвали Украину отменить указ о запрете переговоров с Путиным. Посыл был понятен - к переговорам готовы уже сейчас (оставляя вопрос остановки огня за скобками). Кроме того, Песков уточнил, что переговоры могут идти на основе стамбульских соглашений, в которых был прописан нейтралитет Украины. Также в Кремле не раз говорили, что РФ против присутствия иностранных войск в Украине. То есть - позиция противоположна той, которую высказывает Зеленский. Кроме того, в РФ постоянно заявляют, что озвученные Владимиром Путиным в июне 2024 года условия завершения войны также остаются в силе. А он помимо нейтралитета упомянул много другого: и требование о передаче Украиной РФ всей территории четырех областей, об аннексии которых ранее объявила РФ, и снятие санкций, и "денацификацию".

Что все это значит.

На первый взгляд, ситуация из тупика не вышла, так как и Киев, и Москва остаются на своих прежних, полностью несовпадающих позициях. Разве что Зеленский уже почти не вспоминает о выходе на границы 1991 года и признает невозможность сделать это военным путем.

Однако одну перемену полемика, вызванная заявлениями Трампа, зафиксировала довольно четко.

Это принципиальное изменение политики США (исходя из того, что Трамп 20 января станет президентом) относительно войны в Украине.

Своим заявлением Трамп подтвердил, что его цель – завершение войны путем скорейшего прекращения огня. Последнее условие выполнимо лишь в случае прекращение огня по линии фронта. Иные варианты подразумевают длительные переговоры и согласование условий. Но Трамп говорит именно о немедленном прекращении огня. И это первое заявление о необходимости прекратить войну без вывода российских войск на границы 1991 года со стороны лидера ключевой страны Запада и главного партнера Киева, от которого зависит способность Украины продолжать войну.



При этом обращает на себя внимание то, что Трамп не обвинял Путина в том, что он начал эту войну, а делает акцент на том, что она "безумная", а обе стороны понесли тяжелые потери (причем потери с украинской стороны он назвал "нелепыми"). То есть он как бы уравнивает обе воюющие стороны, не подчеркивая, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто жертва.

Также показательна информация, которая накануне прошла в украинских СМИ относительно итогов недавних переговоров в Вашингтоне главы Офиса президента Ермака и представителей команды Трампа. Судя по этим сообщениям, встреча закончилась с результатом, близким к привальному. Ермак предлагал соратникам избранного президента США продолжать воевать до выхода на границы февраля 2022 года и принять Украину в НАТО. Однако, по данным, СМИ по обоим пунктам реакция американцев была негативная.

Отметим, что оба пункта являются полностью неприемлемыми для РФ и их провозглашение как основных условий для окончания войны со стороны Украины и Запада могло бы сходу заблокировать любые переговоры с Москвой. Но, как видим, команда Трампа эти моменты "зарубила". Да и сам Трамп говорит совсем о другом.

И далее возникает два ключевых вопроса.

Первый – готов ли Трамп приложить усилия (и если готов, то какие), чтоб заставить стороны прийти к «общему знаменателю» по условиям для завершения войны?



Второй – если, по итогу, согласовать условия сторон не получится и война будет длиться и далее, то какова будет позиция Трампа: продолжит ли он помощь Украине либо прекратит ее оказывать? Определенные намеки по этому пункту от Трампа прозвучали. На вопрос телеканала NBC News сократит ли он помощь Украине, республиканец ответил: "Да. Наверное. Конечно". Что достаточно тревожный звонок для Киева.



Но точные ответы на вопросы (в том числе и каким образом, используя какие аргументы, Трамп будет вести переговоры с РФ) пока неизвестны. А именно ответа на них вопросы и будет зависеть дальнейший ход событий. Если только в ближайшее время не случится нечто такое, что резко изменил баланс сил в пользу одной из сторон.

Впрочем, все происходящее уже вызвало определенный энтузиазм у тех, кто выступает за скорейшее прекращение войны.

Так, бывший советник Банковой Арестович заявил, что прекращение огня в Украине может быть объявлено уже 25 января.

"Судя по тому, как оно идет, прекращение огня будет 25 января или где-то около того", - заявил он в одном из эфиров. По мнению Арестовича, такой ультиматум выдвинули у Трампа и Украине, и России.

"Я думаю, что разговор там такой, берите (территорий - Ред.) сколько хотите, сказали Путину, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после, надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю", - говорит экс-советник.

Он считает, что установиться перемирие может уже к весне. По его словам, американцы "очень жестко будут давить" для остановки войны в Украине.

"Я думаю, что мало не покажется никому, ни нам, ни россиянам. Поэтому они будут очень жестко настаивать на перемирии. Вероятность его заключения очень высокая", - считает Арестович.

Трамп и военные потери в Украине

В своих заявлениях по Украине Трамп озвучил потери украинской и российской армий в текущей войне. Он заявил, что Киев потерял 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских. А Москва - от 500 до 700 тысяч военных (избранный президент США в разных интервью и постах озвучил три разных цифры российских потерь: сперва 600, затем 500 и потом 700 тысяч военных).

Украина и Россия оспорили количество потерь, названное Трампом.

Зеленский заявил , что Украина потеряла 43 тысячи бойцов и 370 тысяч раненых. Украинский президент также назвал свои данные по российским потерям. Он заявляет, что они превышают 750 тысяч: 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых. В Кремле просто назвали данные республиканца не соответствующими действительности и добавили, что российские потери ниже украинских.

Впрочем, судя по всему, Трамп озвучивал свои цифры не для полемики с Украиной и Россией, а в подтверждение своего тезиса, что обе стороны несут огромные потери, которые уже достигли совокупно миллиона человек только военных (убитыми и ранеными).

Тем не менее, указанные республиканцем цифры заслуживают внимания - поскольку он заявил о них, уже получая закрытые доклады разведок и Пентагона в качестве победителя выборов. И вряд ли поэтому брал их совсем уж «с потолка» (при этом указанные им цифры, судя по всему, это совокупная оценка погибших и раненных).

В последнее время публикуемые в разных источниках цифры украинских потерь имеют тенденцию к росту.

Недавно украинские журналисты сообщали, что Генштаб передал Ставке верховного главнокомандующего следующие цифры потерь украинских войск: 70 тысяч погибших и 35 тысяч пропавших без вести.

А незадолго до них журнал The Economist сообщил, что число погибших украинских военных составляет 60-100 тысяч. То есть оба источника говорят о числе погибших примерно вдвое большем, чем называет Зеленский.

Если исходить из этих цифр, число военных потерь ВСУ вряд ли может быть меньше, чем озвучил Трамп. Вопрос только в пропорции по убитым и раненым.

Ситуация на фронте

Наиболее угрожающая для ВСУ ситуация складывается вокруг Курахово.

Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада и атаковать в сторону Дачного. Также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников.

На данный момент россияне проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища. В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.

У россиян за выходные было несколько продвижений к югу от Великой Новосёлки. В итоге на Времьевском выступе образовался "карман", в который попадают села Сторожевое и Макаровка.

Срезание этого выступа угрожает дороге, которая ведёт в Великую Новосёлку с запада. Одновременно бои идут вблизи северной трассы, ведущей в город, уже заблокированный с юга и востока.

Также у российских войск новые продвижения к югу от Покровска. Бои идут уже примерно в половине крупного села Шевченко в трёх километрах от окраин Покровска (российские паблики заявляют о захвате половины Шевченко).

От Шевченко началось наступление северо-западнее - в сторону села Песчаное, до которого осталось меньше километра. Это направление с явной попыткой охвата Покровска с тыла.

Кроме того, на юге идут атаки в районе села Новый Труд (судя по всему, практически захвачено) и в Даченском.

Падение Асада в Сирии. Что дальше?

На этих выходных окончательно пал режим, правивший в Сирии десятилетия - власть Башара Асада. Он и его семья покинули страну и улетели в Москву, а в Дамаск вошли отряды вооруженной оппозиции.

Они вошли в правительственные здания и полностью захватили власть в стране. При этом однородной эту власть отнюдь не назовешь.

Север и центр Сирии пытаются взять под контроль формирования исламистов (самое известное из которых - ХТШ под руководством Джулани). Но на севере они уже вступают в бои с курдами, которых поддерживают американцы. Есть вероятность того, что может разгореться битва за контролируемый курдами город Ракка.

Курды - давние противники Турции, и непонятно, что может здесь помешать большой войне между группами протурецкого толка и курдскими отрядами. В США уже раздаются голоса ввести санкции против Турции, если она развяжет боевые действия против курдов, у которых, с падением Асада, появился шанс получить собственное государство. При этом Эрдоган допустить появления такого государства на своих границах не может.

На юго-западе Сирии вторжение начал Израиль, захвативший сирийскую часть Голанских высот и вторгшийся в города за их пределами. По одной из версий - чтобы перерезать логистику для Ливана. По другой - с целью поставить под свой контроль всю южную Сирию. Что интересно, никто среди сирийских группировок, сбросивших Асада, против этого вторжения не протестует.

Что же до собственно этих группировок - пока непонятно, кого они выдвинут в роли политического руководства Сирией после захвата власти.

Западная пресса писала, что главой переходного правительства станет бежавший от Асада экс-премьер Рияд Хиджаб. Указывалось, что он более приемлем для США, чем глава ХТШ аль-Джулани, организацию которого американцы объявили ранее террористической.

Но затем телеканалAl Jazeera со ссылкой на источники сообщил, что главной переходного правительства будет назначен Мухаммад аль-Башир. Он занимал пост премьер-министра в "правительстве национального спасения" в Идлибе. То есть на территории, которую до свержения Асада и захвата Дамаска контролировала та же ХТШ. А значит, Мухаммад аль-Башир является человеком лидера ХТШ аль-Джулани.

И, если его назначат, это ещё более усилит позиции аль-Джулани в борьбе за роль единоличного лидера постасадовской Сирии.

Интересно, что и США, и Россия официально объявили этого исламиста и его организацию террористами.

Правда, в последнее время в своих выступлениях Джулани пытается презентовать себя поборником демократии и обещает равноправие всем сирийцам вне зависимости от их вероисповедания. Он уже отказался от своего псевдонима и его Telegram-каналы теперь называются "президент Ахмед аль-Шара" (это его настоящее имя).

Вечером 8 декабря он выступил с проповедью в мечети Омейядов в Дамаске, которую транслировало сирийское государственное телевидение. Но ему предстоит еще утвердиться среди других групп сирийских повстанцев.

"Заставить других повстанцев признать его лидерство будет его самой сложной задачей. Годами он боролся с ними больше, чем с г-ном Асадом. Несколько сотен бывших повстанцев на юге опередили г-на Джулани в Дамаске. Они двинулись на президентский дворец и задержали премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали не только для того, чтобы преследовать сторонников г-на Асада, но и для того, чтобы помешать г-ну Джулани добраться туда первым", - пишет британский журнал Economist.

То есть, после свержения Асада, несмотря на ликование многих сирийцев (главным образом, живущих в Европе), борьба за власть в стране только начинается. И каких размеров по итогу будет эта страна, сохранится ли она в прежних, и без того урезанных границах - пока тоже большой вопрос.

Также пока не до конца ясно, что будет в Сирии с российскими военными базами, которые расположены на западе страны. Их явно никто не трогает, хотя города, где они расположены, уже заняты повстанцами. В России заявили, что с ними идут переговоры, в том числе на тему сохранности баз. При этом распространяются слухи о начале вывода российских сил оттуда.

Но понятно, что судьба этих баз сейчас подвешена, поскольку они фактически заблокированы с суши. И, судя по всему, решаться этот вопрос будет главным образом между Путиным и Эрдоганом (которого считают основным бенефициаром свержения Асада) при участии формируемого нового переходного правительства Сирии.

К слову, по мнению ряда наблюдателей, отношения между Эрдоганом и упомянутым выше аль-Джулани далеко не безоблачные. Последний очень амбициозный, налаживает связи с Западом и государствами Персидского залива и пытается не зависеть полностью от турков, которые помогли ему к власти. Поэтому какой итоговый политрасклад будет в Сирии после свержения Асада еще четко не ясно.

Какое влияние крах Асада будет иметь на войну в Украине, мы разбирались в отдельном материале.