Власть президента Сирии Башара Асада свергнута. Его судьба неизвестна. По одним данным он погиб в авиакатастрофе, по другим данным – смог покинуть страну.

Вооруженная оппозиция, в которой главной ударной силой является признанная террористической в США, Турции и России организация Хайат Тахрир аш-Шам во главе с Абу-Мухаммад аль-Джулани, взяла под контроль Дамаск и объявила о формировании переходного правительства.

Основной причиной столь быстрого краха Асада чаще всего называют то, что его главные союзники Россия и Иран с подконтрольными последнему шиитскими формированиями, завязли в других войнах и не смогли прийти на помощь Дамаску. На это, например, делает акцент Дональд Трамп.

Однако это верно лишь отчасти. Тот же Иран мог бы выделить силы для поддержки Асада, если б у него было на это время. Также были варианты для создания коалиции с курдами против протурецких формирований. Однако времени не оказалось – сирийская армия столь стремительно развалилась и столь быстро прекратила сопротивление, что тот же Иран физически не мог успеть перебросить войска. Почему столь быстро рухнула армия – высказываются разные версии. От закономерного итога ее деградации в последние годы и усиления недовольства в обществе Асадом до "заговора генералов".

Также в ходу конспирологическая теория о том, что происходящее – это "хитрый план" Путина, который разменял Сирию и Асада в рамках некой сделки с Турцией и странами Персидского залива. Но никаких признаков, подтверждающих ее достоверность нет.

И хоть Москва, комментируя происходящее в Сирии делает акцент на том, что "все под контролем", "контакт с оппозицией поддерживается", но, очевидно, что для России это очень серьезная репутационная потеря. И не только репутационная. В Сирии находились военные базы РФ – важные объекты с точки зрения не только присутствия на Ближнем востоке, но и для логистики российских сил, которые действуют в Африке. И вопрос их дальнейшей судьбы пока туманный. Пока поступают сведения, что их уже начинают эвакуировать. Но на это нужно время и, соответственно, согласие новой власти это время предоставить и на базы не нападать.

Представители оппозиции уже заявили, что намерены поддерживать с Россией хорошие отношения. Но Аль-Джулани уже заявил, что потребует вывода иностранных военных баз с территории страны. Да и трудно представить, что пришедшие к власти повстанцы согласятся с присутствием российских баз, с которых еще недавно бомбили их отряды. Если только речь действительно не идет о какой-то глобальной сделке РФ с ключевыми странами региона, по которой базы в Сирии остаются. Хотя если даже допустить, что такая сделка есть, то не факт, что кто-то сейчас сможет гарантировать ее выполнение. А достаточно сил защищать вооруженным путем эти базы у РФ нет. Правда, в российских пабликах популярна версия, что на побережье (провинция Латакия), где эти базы находятся и где, в основном, проживают алавиты и христиане, можно организовать пророссийский анклав. Однако пока нет признаков того, что в этом регионе кто-то готов организовать сопротивление новой власти.

К слову, американцы уже заявили, что свои базы в Сирии оставят. Но они это могут сделать, так как США опираются в Сирии на сильную армию курдов. В Латакии же местной (и лояльной России) боеспособной армии нет.

В общем, пока не определится дальнейшая судьба российских баз и других элементов российского присутствия в стране для РФ сирийская эпопея еще полностью не закончена. И варианты ее окончания могут быть очень разными.

Что касается ближневосточных раскладов, то пока можно констатировать только два момента – усиление позиций Турции, которая имеет наибольшее влияние на пришедшие к власти группировки, и ослабление позиий Ирана, который потерял прямую связь с союзниками из ливанской "Хезболлы".

Со всем остальным ясности нет, потому что непонятно кто по итогу будет руководить Сирией и какую политику будет вести новая власть внутри и вовне страны.

Например, Израиль может быть удовлетворен ослаблением Ирана и его "оси сопротивления". Однако израильтяне уже выражают опасения, что новая власть в Сирии, состоящая из ветеранов "Аль-Каиды" и прочих боевиков-исламистов, за которыми стоят далеко не дружественные Израилю Турция и Катар, будет еще радикальнее, чем Асад.

Непонятно, как разрешится курдский вопрос. Сирийские курды имеют боеспособную армию, создали свое "государство в государстве" и пользуются поддержкой США. В тоже время для турков вопрос ликвидации этого курдского государственного формирования на своих границах является принципиальным. И уже сейчас начались бои между протурецкими силами и курдами. Потенциально это может привести к большой войне, в которую будет втянута Турция и турецкие курды.

Также не очень понятно насколько Анкара сможет контролировать различные исламистские организации, которые сейчас с ее помощью пришли к власти. Особенно – амбициозного аль-Джулани.

А есть еще до конца так и не уничтоженный ИГИЛ.

В общем, перед Сирией сейчас два пути. Первый – афганский, когда пришедшие к власти талибы быстро взяли под контроль всю страну. И второй – ливийский, когда после убийства Каддафи страна погрузилась в долгую гражданскую войну и фактически прекратила свое существование как единое целое. С учетом наличия в стране большого количества враждующих друг с другом вооруженных формирований, путь талибов в Сирии повторить будет непросто – у Талибана столько конкурентов не было. Хотя общая усталость населения от многолетней войны и тяга к стабильности могут помочь новой власти установить более-менее прочный контроль над страной.

О влиянии на войну в Украине мы уже писали. Если кратко – падение Асада даст новые аргументы украинской власти и "партии войны" на Западе призывать Трампа не идти на компромиссы с Кремлем для завершения войны и продолжать ее до "победного конца" с тезисом "не такая уж Россия и сильная, пал Асад, падет и Путин".

Однако, судя по заявлениям Трампа и его команды, они с таким подходом не согласны и настроены на переговоры о скором окончании войны. И намного большее влияние, чем ситуация в Сирии, на эту позицию оказывает их оценка положения на поле боя в Украине, которая не позитивна для Киева.

Впрочем, Банковая и "партия войны" свою работу по "переубеждению" Трампа наверняка будут продолжать. В том числе, возможно, и попытавшись предпринять контрнаступление на фронте или же вызвать дестабилизацию внутри РФ, чтоб показать, что победа без компромиссов реальна и нужно воевать дальше до границ 1991 года. Получится ли – вопрос открытый. Но оставшееся время до инаугурации Трампа, судя по всему, будет бурным.

Что касается влияния краха Асада на позицию России, то оно будет разноплановым. С одной стороны, это может побудить в РФ стремление достичь некой "мощной победы" в Украине, чтоб компенсировать репутационные потери в Сирии. С другой стороны – ситуация с падением Асада еще раз показывает Кремлю, что у РФ много других проблем помимо Украины, а ресурсы, из-за полномасштабной войны, очень ограничены. И это дает аргументы тем силам в Москве, которые выступают за скорейшее ее завершение.