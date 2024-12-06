Около 1,5 миллиона человек могут покинуть свои дома в Сирии и им понадобится поддержка гуманитарных организаций.

Такие данные привел во время выступления в Женеве Самер Абдель-Джабер из Всемирной продовольственной программы ООН.

По его данным, более 280 тысяч человек уже бросили свои дома на северо-западе Сирии в течение последних дней из-за масштабного наступления оппозиционных сил во главе с бойцами группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" на контролируемые правительством районы.

Абдель-Джабер отметил, что три пограничных перехода с Турцией не закрыты и помощь продолжает поступать на северо-запад Сирии, в том числе в Алеппо.

Тысячи беженцев начали возвращаться из Сирии в свои дома в Ливане после того, как 27 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и "Хезболлой".

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью "марша" противников президента Сирии Башара Асада является захват столицы - Дамаска.

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