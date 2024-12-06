Целью "марша" противников президента Сирии Башара Асада является захват столицы - Дамаска.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Hurriyet.

По словам Эрдогана, он предлагал Асаду переговоры, но тот на них не согласился.

"Этот марш оппозиции продолжается. Идлиб, Хама, Хомс и цель, конечно же, Дамаск. У нас был звонок Асаду. Мы сказали: "Давайте вместе определим будущее Сирии". К сожалению, положительного ответа по этому поводу мы не получили. В целом, процессы не происходят так, как мы бы хотели. К сожалению, регион в кризисе", - констатировал Эрдоган.

Он добавил, что "в очень сложной ситуации" находится Ливан, премьер-министр которого Наджиб Микати позвал Эрдогана на встречу.

Между тем силы курдов взяли под контроль крупный город Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и многие другие ресурсы. Ранее город контролировала армия Асада.

По данным источника, теперь курды продвигаются в направлении города Абу-Камаль на границе с Ираком.

Курды в гражданской войне в Сирии противостоят одновременно и Асаду, и туркам, и поддерживаемым Турцией исламистам, которые сейчас развернули масштабное наступление на западе Сирии, взяв Алеппо, Хаму и приближаясь к стратегически важному Хомсу.

На фоне этих событий Украина и Россия призвали своих граждан покинуть территорию Сирии.

Украинцев, которые все же решили остаться, просят избегать массового скопления людей, соблюдать меры безопасности, не покидать места своего проживания, всегда иметь при себе документы и рассмотреть возможность сокращения срока пребывания в стране.

Что касается россиян, то в Сирии их находится большое количество. В этой стране расположены российские военные базы. Авиация РФ воюет на стороне Асада.

Напомним, отряды оппозиции захватили уже второй крупный город - Хама. Поступают сообщения, что они приблизились к стратегически важному городу Хомсу, откуда открывается дорога на Дамаск.

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