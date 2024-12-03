Иран готов рассмотреть отправку своих вооруженных сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит официальный запрос.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, его слова со ссылкой на катарские СМИ приводит агентство Tasnim.

"Иран готов в случае официального запроса Дамаска рассмотреть отправку сил в Сирию", - сказал глава МИД.

Вчера СМИ писали, что Иран уже организовал отряды иракцев-шиитов, которые идут на помощь сирийским властям. В то же время до сих пор регулярная армия Ирана в боях в Сирии официально не участвовала.

Также вчера в Кремле по итогам разговора Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщили, что Россия и Иран продолжат поддержку президента Сирии Башада Асада, который сейчас отражает масштабное наступление вооружённой оппозиции на севере страны.

Напомним, ситуация в Сирии накалилась в конце ноября после захвата Алеппо силами оппозиции. Они начали наступление из Идлиба, быстро зашли в Алеппо и взяли под контроль его западную часть. Вскоре оттуда ушли правительственные войска.

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