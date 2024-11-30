В сирийском Алеппо отряды оппозиции захватили центр города и расположенную в нем цитадель.

Судя по кадрам, они готовятся к сносу памятника Хафезу Асаду - отцу нынешнего президента Сирии Башара Асаду.

Повстанческие силы вошли в город впервые с 2016 года.

Россия пообещала отправить властям Сирии военную помощь на фоне входа отрядов оппозиции в Алеппо. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два военных источника.

Заявляется, что новое военное оборудование начнет прибывать на подмогу армии Башара Асада в ближайшие 72 часа.

Тем временем агентство AFP пишет о том, что самолеты РФ начали наносить удары по колоннам оппозиционных сил и по их позициям в Алеппо.

Вчера вечером силы антиасадовской оппозиции, которые накануне начали наступление из Идлиба, зашли в Алеппо.

По данным СМИ, президент Сирии срочно прилетел в Москву на переговоры с Путиным (официально это не подтверждалось).

Напомним, мирное соглашение в Сирии было подписано в марте 2020 года при посредничестве Турции и РФ и с тех пор крупных боестолкновений в Сирии не было.