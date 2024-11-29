Сразу две африканских страны заявили о планах вывести французские войска со своей территории - Чад и Сенегал.

В правительства Чада заявили, что они разрывают соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. Об этом сообщает Reuters.

Говорят, что это не полный разрыв, "как в Нигере или где-то еще", и Франция останется "важным партнером", но теперь она "должна также учитывать, что Чад вырос, стал зрелым и является суверенным государством, которое очень дорожит своим суверенитетом".

Президент Сенегала же заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны "не отвечает национальным интересам и несовместимо с суверенитетом" африканского государства.

"Сенегал - это независимая, суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствия (иностранных - Ред.) военных баз", - сказал Бассиру Диомай Фай в интервью AFP.

Он отметил развивающиеся отношения Сенегала с Китаем, США, Турцией и Саудовской Аравией, и что никто из них при этом не имеет военных баз в Сенегале.

Ранее отношения с Парижем пересмотрели Мали, Буркина-Фасо и Нигер. С ЦАР Франция разорвала отношения сама в 2022 году на фоне военного присутствия РФ.

Год назад президент Франции Макрон заявил об "эпидемии путчей" во франкоязычной Африке, имея в виду Габон, Нигер, Буркина-Фасо, Гвинею и Мали. По его мнению, их вызвал "причудливый союз между самопровозглашенными панафриканцами и неоимпериалистами". Под неоимпериалистами он имел в виду Россию и Китай, полагает ВВС.

Издание обращает внимание, что во всех африканских странах, пересмотревших отношения с Францией в последние годы, было зафиксировано присутствие наемников, военных советников и политтехнологов из России.