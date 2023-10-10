Франция начала вывод войск из Нигера после военного переворота в июле.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на французский Генштаб.

Сообщается, что мятежники приказали французским военным покинуть страну.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере потребовали вывода французских войск из страны. Перед этим военные, захватившие власть в Нигере, потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов, но посол отказался уезжать и не стал встречаться с новыми властями страны, считая военный переворот незаконным.

Франция до конца года выведет свои войска из Нигера, где летом произошел военный переворот, который Париж не признал.

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