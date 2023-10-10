Во вторник, 10 октября, в Украине идет 594-й день войны с Россией.

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10 октября

09.10 Ракетный удар по поселку Великий Бурлук под Купянском. Ранены трое гражданских, сообщили власти Харьковской области.

Пострадали две женщины 45 лет и 34-летний мужчина. Предварительно обстрел вела установка С-300.

08.45 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

В целом враг нанес один ракетный и 63 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из РСЗО.

Также, сегодня ночью, рф нанесла очередной авиационный удар по Украине применив 36 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 26 вражеских "шахедов".

На Купянском направлении ВСУ отбили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Клищиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские военные отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

08.22 В Одесской области ночью были прилеты по логистической инфраструктуре.

Об этом заявил начальник ОВА Олег Кипер.

Он добавил, что из 27 сбитых "Шахидов" 23 были уничтожены над Одесской областью.

07.40 Воздушные силы заявили об уничтожении 27 "Шахидов" этой ночью.

При этом атаковали Украину 36 беспилотников.