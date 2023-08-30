Представители правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP) объявили об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам.

Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам", - говорится в сообщении.

Таким образом, французские войска на территории этой страны теперь считаются оккупационными.

В пятницу МИД Нигера принял решение лишить агремана посла Франции и попросил его покинуть страну в течение 48 часов. В Париже, в свою очередь, заявили, что приняли к сведению просьбу, отметив, что у мятежников нет полномочий просить об этом. А в понедельник несколько СМИ написали, что новые власти Нигера отключили французскую дипмиссию от систем жизнеобеспечения. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что посол останется в Нигере, несмотря на давление правительства мятежников.

Между тем в субботу и воскресенье у французской базы в столице страны прошли массовые митинги с участием нескольких генералов армии Нигера. Участники скандировали лозунги в поддержку армии и высказывали свою позицию против Франции.

Ранее мы сообщали, что в Нигере мятежники приводят армию страны в состояние максимальной готовности.

Незадолго до этого в стране провалились переговоры ЭКОВАС с мятежниками. Военные отказались выдавать президента Мохамеда Базума.