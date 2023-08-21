В военных аэропортах по всей Западной Африке отмечается передвижение - вероятно, в рамках подготовки к военным операциям в Нигере.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере наблюдается на военных аэродромах стран ЭКОВАС. Замечено активное передвижение военной авиации на территории аэродромов", - говорится в сообщении.

Накануне тот же телеканал сообщал, что переговоры организации стран Западной Африки ЭКОВАС с организаторами переворота в Нигере закончились провалом. Делегация встретилась с главой созданного мятежниками Национального совета по защите отечества, генералом Абдурахманом Тчиани. Визитеры просили освободить свергнутого президента Мохаммеда Базума, но мятежники отказались идти на уступки.

Перед этим в ЭКОВАС заявили, что утвердили дату военной интервенции в Нигер для возвращения президента к власти. Идею этой интервенции ранее поддержала Франция.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел переворот, президентская гвардия захватила главу страны Мохаммеда Базума, с тех пор он удерживается в своей резиденции. К мятежу присоединились и командиры армии.