Президент Нигерии готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере - СМИ
Президент Нигерии заявил, что готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере.
Об этом сообщает Al Jazeera
Бола Тинубу возглавляет Совет глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки.
Он заявил, что основой подхода к ситуации в Нигере должны быть переговоры.
Тем временем мятежники в Нигере объявили состав своего будущего "правительства", в который войдет 21 человек. Это вдвое меньше чем было в официальном правительстве, которое свергли.
Их имена по местному телевидению зачитал Махаман Руфаи Лауали, которого называют "генеральным секретарем правительства".
Три генерала, которые помогли сместить президента, были назначены министрами обороны, внутренних дел и спорта.
Дальнейшие шаги относительно ситуации в Нигере сегодня обсуждают в столице Нигерии на внеочередном саммите ЭКОВАС.
Изначально члены организации в ультимативной форме пригрозили мятежникам принять меры вплоть до использования силы, если те не вернут власть президенту. Но потом появилась информация, что от таких действий они отказались.
Ранее мы писали о том, переворот в Нигере может завершить создание пояса управляемых военными стран.
А также, что страны Африки планируют направить в Нигер 25 тысяч военных, чтобы вернуть власть президента Базума.