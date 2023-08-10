Президент Нигерии заявил, что готов вести переговоры с лидерами мятежников в Нигере.

Об этом сообщает Al Jazeera

Бола Тинубу возглавляет Совет глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки.

Он заявил, что основой подхода к ситуации в Нигере должны быть переговоры.

Тем временем мятежники в Нигере объявили состав своего будущего "правительства", в который войдет 21 человек. Это вдвое меньше чем было в официальном правительстве, которое свергли.

Их имена по местному телевидению зачитал Махаман Руфаи Лауали, которого называют "генеральным секретарем правительства".

Три генерала, которые помогли сместить президента, были назначены министрами обороны, внутренних дел и спорта.

Дальнейшие шаги относительно ситуации в Нигере сегодня обсуждают в столице Нигерии на внеочередном саммите ЭКОВАС.

Изначально члены организации в ультимативной форме пригрозили мятежникам принять меры вплоть до использования силы, если те не вернут власть президенту. Но потом появилась информация, что от таких действий они отказались.

Ранее мы писали о том, переворот в Нигере может завершить создание пояса управляемых военными стран.

А также, что страны Африки планируют направить в Нигер 25 тысяч военных, чтобы вернуть власть президента Базума.