Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что готовится военное нападение на их страну. В связи с этим они закрыли воздушное пространство Нигера.

"Национальный совет спасения родины", созданный после военного переворота, выпустил заявление о готовящейся против страны "иностранной агрессии", сообщает телеканал Al Arabiya.

"Совет" отметил, что готовится к возможной интервенции. Он также заявляет, что не будет выполнять ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по освобождению президента Мохаммеда Базума и восстановления законной власти в стране.

Напомним, в конце июля в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.

Ранее, по данным СМИ, мятежники Нигера запросили помощи у ЧВК "Вагнер". Запрос к "Вагнеру" поступил во время визита одного из лидеров переворота генерала Салифу Моди в соседнюю страну Мали, где действует ЧВК. Три малийских источника и французский дипломат подтвердили встречу.

Мы писали, что если вооруженный переворот в Нигере увенчается успехом, он создаст полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря.

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