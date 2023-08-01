Африканская страна Нигер, в которой недавно произошел военный переворот, была основной базой французских войск, после того, как они ушли из Мали - когда там прошли антифранцузские протесты. Такие протесты прокатились по многим бывшим французским колониям в Африке, где место Парижа занимает Москва.

Издание Bloomberg объясняет, что значит для Франции Нигер.

Для этих стран "Франция стала своего рода козлом отпущения, когда лидеры обращали внимание на ошибки и поведение французов, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем".

Но на Нигер у Франции были особые планы.

"Макрон рассчитывал на то, что Нигер изменит его стратегию в Сахеле, засушливой области, которая простирается на территории нескольких стран Западной Африки. Этот регион также находится в центре стремления президента Франции построить мосты между развитыми странами и так называемым Глобальным Югом", - говорится в статье.

Издание напоминает, что "Нигер был редким голосом в Африке, который проголосовал за осуждение вторжения России в Украину в ООН".

Но партнерство Нигера с Парижем не дало результатов, которых ожидали нигерийцы - несмотря на присутствие тысяч военнослужащих и крупных военных объектов.

Новый атифранцузский переворот в Африке "создает полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря, большинство из которых более тесно связаны с Россией, чем с Западом".

Потеря традиционных партнеров может иметь серьезные последствия для международной позиции Парижа. "Переворот, если он увенчается успехом, станет серьезной неудачей для проецирования силы Франции в регионе. Нигер был оплотом демократии в этой части Африки", - говорится в статье.

Напомним, на прошлой неделе в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.

Ранее мы писали, что если вооруженный переворот в Нигере увенчается успехом, он создаст полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря.