Нигер, где на прошлой неделе произошел военный переворот, прекращает экспорт урана и золота во Францию.

Об этом сообщает ВВС.

На нигерском уране держится около 40% французской атомной энергетики.

Решение было принято военной хунтой после ультиматума со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки.

Они заморозили все финансовые операции государства и потребовали восстановить бывшего президента в своих правах. Иначе в течение 7 дней обещают начать военные действия.

В качестве переговорщика в столицу Нигера приехал лидер Чада Махамат Деби. Он опубликовал первое фото с президентом страны Мохамедом Базумом после свержения.

Напомним, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил в ходе итогового заявления саммита "Россия - Африка", что нужно добиться прекращения огня в Украине.

При этом по данным британской разведки, большинство лидеров стран Африки не приехали к Путину после отказа РФ от зерновой сделки. Также министерство обороны Великобритании сообщило, что в форуме "Россия - Африка" приняли участие 17 глав африканских государств по сравнению с 43 в прошлый раз.