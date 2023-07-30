В МИД России заявили, что российские войска в Украине сражаются в том числе за свободу Африки.

Об этом сказала спикер ведомства Мария Захарова, выступая во время встречи с лидерами африканских стран в рамках форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

"Вы разве не видите, за что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", - заявила Захарова.

Буквально в мае представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что "СВО" начиналась как защита интересов России в конфликте с Украиной.

Также один из идеологических тезисов Москвы в этой войне - попытка объединить страны "третьего мира" и "глобального Юга" против Запада и его "колониализма". Одновременно то же самое пытается делать и Запад, стараясь перетянуть эти страны на свою сторону и принудить их осудить РФ за вторжение в Украину.

К годовщине войны мы подробно анализировали ее причины и заявленные Россией цели.