Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан прокомментировал "Стране" заявление Владимира Путина, где тот прямым текстом заявил, что Россия будет расширять свою территорию.

По мнению Корбана, с сегодняшнего дня цель "денацификации" заменили на "возвращение".

"Внимательно послушал последнее публичное выступление Путина, где он проводил ряд исторических параллелей и аналогий с монархом Петром Первым. Особенно резанула слух вот эта фраза: "Петр I возвращал и укреплял территории. На нашу долю тоже выпала эта участь", - заявил Путин. Так вот, можно сказать, что с сегодняшнего дня Путин наконец-то вскрыл свои истинные намерения - захват территории. "Денацификацию" заменил термином "возврат земель", - говорит Корбан.

Кроме того, он отмечает, что сегодня же издание "Медуза" сообщило, что на Донбассе активно работает один из кризис-менеджеров администрации Путина Борис Рапопорт, задача которого объединить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" с захваченными территориями Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе РФ.

"Так вот, теперь - внимание, что происходит. Путин собирается провести аншлюс захваченных украинских территорий и сделать их частью РФ", - говорит Корбан, отмечая, что это крайне опасная ситуация для Украины по нескольким моментам.

"Первое. С момента присоединения украинских территорий к РФ Украина будет вести боевые действия уже на территории якобы России. Это все равно, что мы будем воевать на территории Белгородской и Курской областей. В этом случае у Путина развязываются руки, и он может применить более опасные виды вооружений.

Второе - он может объявить всеобщую мобилизацию", - говорит Корбан и полагает, что в таком случае эти территории Украина может потерять на десятки лет.

"Потому что если когда-нибудь в России придет к власти даже самый демократичный президент, он не сможет вернуть нам наши территории. Поскольку это будет противоречить Конституции РФ и "интересам российского народа", - говорит Геннадий Корбан.

В комментарии "Стране" он призывает руководство Украины действовать быстро.

"Руководители, которые принимают судьбоносные для нашей страны решения должны действовать быстро, потому что время играет против нас, и мы можем на долгие годы лишиться наших территорий", - сказал он.

А напоследок порекомендовал провести чистки кадров.

"Руководству страны следовало бы провести чистки в своём окружении. И убрать не только идиотов, но потенциальных предателей. Этого требует текущий момент", - сказал "Стране" Геннадий Корбан.

Ранее мы писали, что Геннадий Корбан объяснил, чем опасен для Украины контроль России над устьем Днепра.

Также "Страна" сообщала, что Корбан призвал освобожденные города готовить глубокую оборону и минировать границу.