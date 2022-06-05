Если Киев получит от Запада ракеты дальнего действия, Россия будет "делать выводы" и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

По словам Путина, в боевом составе украинской армии на момент начала войны было около 515 РСЗО, 380 уничтожены, но часть восстановлена, взята из запасов.

"У Украины и раньше были ракетные системы, аналогичные по дальности тем, что поставляются сейчас американцами. Поставка США ракетных систем Украине связана с восполнением потерь украинской боевой техники, и ничего не меняет по сути", - заявил Путин.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует применять ракетные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по территории России.

Напомним, США передадут Украине ракетные системы залпового огня. Из Америки пришлют четыре ракетных комплекса M142 HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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