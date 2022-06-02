США не будут оказывать влияние на дальность стрельбы из РСЗО Himars, которые поставят Украине.

Об этом заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк на своём первом брифинге в Киеве.

У дипломата спросили о контроле дальности стрельбы систем РСЗО Himars.

"Идет речь о вчерашнем пакете помощи, который подписал президент, в том числе с РСЗО. Регулировать дистанцию стрельбы будет украинская сторона", - ответила Бринк.

Ранее "Страна" подробно анализировала, как повлияют на ход войны в Украине американские РСЗО и почему на Западе теперь боятся эскалации.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.