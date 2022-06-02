Глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов озвучил еще одно заявление России с угрозами по поводу поставок американских РСЗО. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Климова, поставки дальнобойного оружия США угрожают территории РФ и требуют "демилитаризации" Украины на "глубину гораздо большую", чем Донбасс.

"Впрочем, не совсем понятно, что означает эта угроза, с учётом того, что РФ уже захватила территорию Украины далеко да пределами Донбасса", - комментирует это заявление Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее в МИД РФ заявили о росте угрозы прямого столкновения с США из-за поставок любого оружия в Украину.

В США заявили, что по территории России удары наноситься не будут, о чем также сказал Владимир Зеленский. Однако эксперты предупредили об угрозе эскалации после передачи Украине американских РСЗО.

Как писала "Страна", НАТО планирует в своей новой стратегической концепции провозгласить Россию главной угрозой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.